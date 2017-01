Lux și răsfăț, vacanță romantică în doi de Valentine’s Day

Steve Mason/Getty Images Affectionate young couple on pier, cruise ship passing by, side view Affectionate young couple on pier, cruise ship passing by, side view Vezi galeria foto





Mai este puțin până când cuplurile vor sărbători Ziua Îndrăgostiților. Chiar dacă românii au Dragobetele pe 24 februarie, Valentine’s Day de pe 14 februarie a crescut în popularitate în ultimii ani, iar hotelierii și agențiile de turism vin cu oferte speciale pentru această ocazie. Este ziua când cuplurile vor să celebreze iubirea și preferă escapade romantice în țară sau în străinătate. Ofertele sunt pentru toate buzunarele și toate dorințele. Unii vor vacanțe deosebite de cel puțin şapte zile, în timp ce alții preferă un city break sau un weekend la munte.

Croazieră prin insulele exotice

Domnii care vor să-și surprindă cu adevărat partenera de viață pot alege o vacanță cu adevărat deosebită. Croazierele au început să fie preferate și de turiștii români pentru că îți oferă posibilitatea de a descoperi mai multe locuri exotice în aceeași călătorie. Nu vei sta pe aceeași plajă, ci te vei trezi în fiecare dimineață în alt port, pentru că “hotelul” tău plutește din loc în loc. Motivele pentru a pleca într-o croazieră sunt numeroase. Astfel de vacanțe sunt foarte ușor de plănuit, pentru că pachetele conțin încă de la început transportul și itinerariul. Unele croaziere acoperă cât mai multe insule și ai ocazia să vezi Havana, Jamaica și Insulele Cayman în câteva zile.

Pachetele pentru croaziere au incluse biletele de avion, mesele de pe navă, diverse servicii și cazările la hoteluri de lux din porturile în care oprește vasul.

La prima vedere, prețurile croazierelor par piperate, însă la bordul navelor vei avea parte de multe servicii incluse în preț. Poți beneficia de cazare all inclusive la cele mai frumoase hoteluri la fiecare oprire în port. De asemenea, în prețul unei croaziere intră și biletele de avion până la punctele de plecare, transferuri de la aeroport, taxele portuare, mesele din timpul zilei, acces la facilitățile navei și participarea la diferite activități distractive. Tu trebuie doar să alegi pachetul dorit, cabina și să-ți faci bagajele.

O experienţă de neuitat

Alt motiv pentru care merită să iei o astfel de vacanță este experiența de la bordul navei. Aceste nave de croazieră sunt orașe plutitoare și vei avea parte de lux și confort chiar și în mijlocul oceanului. Ai la dispoziție și servicii de telefonie și televiziune prin satelit, dar și Internet pentru urgențe. Așa că vei putea să ții legătura cu cei dragi mereu. Pe navă, vei fi înconjurat de magazine, piscine, galerii de artă, săli de sport, pistă în aer liber pentru jogging, cazino, spectacole, lecții de dans, cabaret, petreceri cu diferite tematici și cele mai bune mâncăruri. Restaurantele de pe croaziere vor satisface orice gurmand, iar bucătari renumiți se întrec în a crea cele mai savuroase mâncăruri. Fiecare masă va fi o experiență inedită. Croazierele sunt potrivite pentru toate vârstele, pentru că navele dispun de facilități grozave atât pentru copii, cât și pentru adolescenți și adulți.

Prețurile unei croaziere de lux, cu un itinerariu spectaculos sunt de aproximativ 2.000 de euro de persoană.

Agențiile din România au oferte de croaziere cu îmbarcare chiar pe 14 februarie. Multe alte oferte pornesc de la 500 de euro de persoană. În funcție de cabină și serviciile dorite la bord crește și prețul vacanței.

OFERTE CROAZIERE

Japonia și Orientul Îndepărtat de la 460 de euro/persoană;

Republica Dominicană de la 500 de euro/persoană;

Mexic de la 600 de euro/persoană;

Maldive de la 600 de euro/persoană;

Transatlantic de la 700 de euro/persoană;

Emiratele Arabe Unite de la 700 de euro/persoană;

Alaska de la 800 de euro/persoană;

Franța, Insulele Canare, Maroc și Madeira de la 1.170 de euro/persoană;

Capitalele Nordice de la 1.200 de euro/persoană;

Oceanul Indian de la 1.200 de euro/persoană;

Australia și Noua Zeelandă de la 1.600 de euro/persoană;

Caraibe cu plecare din Cuba de la 2.400 de euro/persoană;

Destindere la SPA și echitație în natură

Cuplurile care vor să petreacă Ziua Îndrăgostiților în România au numeroase oferte din care pot alege. Iarna este în toi, așa că hotelurile și pensiunile de la munte se întrec în servicii speciale pentru îndrăgostiți.

Turiștii se pot bucura de câteva zile de relaxare la SPA, cu saune finlandeze, cabinete de masaj și jacuzzi în aer liber sau se pot aventura în plimbări călare sau cu sania trasă de cai.

Restaurantele hotelurilor sunt perfecte pentru cina romantică. Hotelul de 4 stele din centrul orașului Sinaia oferă camere recent renovate, un centru SPA modern cu două saune, o piscină interioară și cadă cu hidromasaj. Și în Poiana Brașov sunt numersoae pensiuni și hoteluri cu centre SPA de lux, perfecte pentru tinerii îndrăgostiți. Prețurile medii sunt de aproximativ 200-300 de lei/noapte pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus. Un Valentine’s Day de neuitat poate fi și într-o vacanță călare. În județul Sibiu, de exemplu, la poalele munților Făgăraș vă puteți bucura de natură, mâncare sănătoasă și excursii călare într-un peisaj feeric. O oră de echitație în natură costă aproximativ 50 de lei, traseul de 4 ore este aproximativ 150 de lei pentru o persoană, iar excursiile de câteva zile prin munți ajung la 200 de lei de persoană pentru o zi. Persoanele cu un buget redus pot oricând apela la pensiuni care au prețuri ce pornesc de la 70-80 de lei pe noapte.

ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR LA MUNTE

Hotel 4* Sinaia – 300 lei/noapte - mic dejun;

Hotel 4* Bran – 302 lei/noapte - mic dejun;

Hotel 4* Poiana Brașov – 312 lei/noapte - mic dejun;

Hotel 4* Vatra Dornei – 320 de lei/noapte - mic dejun;

Pensiune 4 margarete Avrig – 170 de lei/noapte - mic dejun;

Complex Cheile Grădiștei Fundata – 423 de lei/noapte - mic dejun;

Mini-sejur la Marea Neagră

Dacă nu vreți răsfăț la SPA la munte, atunci puteți merge pe litoral. Marea te cheamă la ea chiar și iarna. Litoralul poate fi un spectacol uimitor în anotimpul rece, chiar dacă nu stăm la plajă. Sunt numeroase hoteluri care oferă centre de relaxare, cine romantice și diverse alte activități. O plimbare pe plajă este la fel de romantică în orice timp al anului. New Hotel Splendid & SPA din Mamaia este o unitate de cazare destinată exclusiv adulților și adolescenților de peste 16 ani, așa că este evadarea perfectă pentru cupluri. Oaspeții hotelului pot beneficia, contra unui cost suplimentar, de un centru wellness compus dintr-o piscină interioară cu zonă de hidromasaj, saună uscata, saună umedă, fântână de gheață și o zonă de relaxare. Sunt disponibile și servicii de masaj, cu programare prealabilă. Pentru Ziua Îndrăgostiților, o noapte la New Splendid Hotel & SPA pornește de la 248 de lei cu mic dejun inclus. În Eforie Nord vă puteți caza la Aqvatonic Hotel – Steaua de Mare, o unitate de 3 stele cu un impresionant centru SPA. Aqvatonic Med Spa&Wellness este împărțită în 6 zone distincte, baza de tratament poate asigura o gamă largă de servicii medicale și de relaxare. Zona Aqvatonic are bazine însumând 400 mp de luciu al apei, cu apa variind între 28 și 34 grade Celsius, cu cascade de apă pentru masaj cervical, gheizere, culoare de înot, culoare de mers contra curent, salină cu sare de Himalaya și salinizare Therasol, saună finlandeză, baie cu aburi etc. Zona Sport are aparate de fitness, iar zona SPA oferă masaje și băi cu nămol din Techirghiol, tratamente faciale, masaje subacvale, tratamente galvanice, tratamente hidro-colono-terapii etc.

OFERTE LITORAL

Hotel 4* + SPA – 221 lei/noapte - mic dejun;

Hotel 4* + SPA – 193 lei/noapte - mic dejun;

Hotel 3* + SPA – 135 lei/noapte;

Vacanță în orașul îndrăgostiților

Când spui iubire, te gândeşti la Paris. Poate că cel mai căutat oraș european de Valentine’s Day este Parisul, cunoscut drept orașul îndrăgostiților. Capitala Franței este romantică prin spectacolul luminilor, restaurantele luxoase, dar și prin simplele terase unde poți bea o cafea cu un croissant, iar podurile Senei s-au umplut de-a lungul anilor cu lacătele îndrăgostiților. În 2015, peste 45 de tone de lacăte ale iubirii aproape că au destrămat podul, așa că autoritățile franceze au înlocuit grilajele. Acum, îndrăgostiții sunt invitați să-și facă doar o poză pe faimosul Pod al Artelor. Parisul mai găzduiește și un perete al iubirii. Se numește: Zidul “Te iubesc”. Acesta poate fi găsit în centrul parcului Jehan Rictus, lângă piața Abbesses în Montmartre, Paris.

Monumentul acoperă o suprafață de 40 de metri pătrați și este format din 511 plăcuțe ce conțin 311 declarații de dragoste în limbi diferite.

Peretele Iubirii a fost creat în anul 2000 de Federic Baron şi Claire Kito. Nu există taxe de acces, iar turiștii îl pot vizita în orice zi. Vacanța la Paris trebuie neapărat să includă faimosul cartier al artiștilor, Montmartre, Turnul Eiffel sau Luvru. Un pachet de 3 zile la un hotel de 3*, cu mic dejun inclus și bilete de avion pornește de la 240 de euro de persoană.