O lume la picioare! Cum ajungi călător de cursă lungă

Visăm cu ochii deschiși zi de zi să plecăm în lume într-o călătorie sabatică de câteva luni sau chiar un an, să explorăm și să descoperim țări noi. Vrem să vedem locuri unice, să cunoaștem oameni și culturi noi, să ne relaxăm pe plaje exotice, să vizităm muzee fabuloase și să avem parte de experiențe inedite. De ce nu o facem? Cât de greu poate fi?

Documentarea întâi, bagajele apoi

Citim cu invidie poveștile celor care s-au aventurat într-o vacanță sabatică și ne gândim că astfel de oameni cu siguranță nu au griji și au bani mulți. Nu este chiar așa. Nu ai nevoie neapărat de un buget uriaș sau de o viață perfectă pentru a pleca într-o călătorie mai lungă de două săptămâni. Ce-i drept, ai nevoie de o doză de nebunie.

“Hai să vedem cum ar fi să plecăm cu rucsacul în spate și să vedem cinci țări din Asia în cinci luni de zile!” Asta și-au spus Pingu și Alexandra în urmă cu un an. Și asta au făcut. Timp de cinci luni de zile au străbătut Asia și și-au împlinit visul de a se rupe temporar de ideea de “acasă”. Așa s-a născut și proiectul www.twopenguinsonedream.com. Ușor nu a fost, dar a meritat din plin, spun tinerii. “Timp de un an am făcut planuri. Ne-am facut trasee, ne-am documentat, am citit bloguri de travel, am vorbit cu oameni și am cerut păreri în stânga și în dreapta celor care au mai facut așa ceva. Traseul a fost: Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Filipine, Indonezia. Fizic nu ne-a fost greu. Dorința de a descoperi locuri și culturi noi nu te lasă să obosești dar trebuie să fii făcut pentru asta. În era asta a tehnologiei, << dorul de familie >>, a fost foarte ușor de gestionat. Există facebook, whats app, instagram, wifi-ul este peste tot ceea ce a făcut foarte ușoară comunicarea cu cei de acasă. Bineînțeles că au fost și momente mai grele, momente în care ne-am simțit obosiți, momente în care am fost bolnavi sau am avut parte de întâmplări mai puțin fericite dar niciunul dintre ele nu ne-a făcut nici măcar o dată să spunem << vrem acasă! >>.”, au povestit cei doi în exclusivitate pentru Jurnalul Național.

Alexandra și Pingu – porecla soțului ei - se cunosc de 8 ani, sunt căsătoriți de 5, au lucrat amândoi în televiziune și iubesc călătoriile. De fiecare dată când aveau puțin timp liber, plecau pe undeva. Așa a început totul, călătorii scurte, apoi vacanțe mai lungi până la lunile sabatice.

Dramul de nebunie care învinge frica

Au familii și au griji, ca orice oameni obișnuiți. Decizia de a pleca într-o astfel de aventură nu a fost una ușoară, dar împreună au trecut peste frici și prejudecăți și au descoperit că au lumea la picioare. “Griji? Nu cred că există persoană pe lumea asta care să nu aibă griji! Important este cum le gestionezi încât să ajungi să îți prioritizezi micile plăceri și pasiuni ale vieții! Să renunți în România la un job < > este foarte greu și o nebunie dacă te iei după societate, ținând cont de cât de greu este să îți găsești unul. Și DA, ai nevoie de un pic de nebunie să renunți la un job și să îți urmezi un vis sau o pasiune care să îți satisfacă o plăcere sufletească. Așa că ne-am sfătuit. Am întors problema pe toate părțile. Am făcut planuri, bugete, am analizat fricile și am ajuns la concluzia că dacă faci ceea ce te << bântuie >> sigur nu are cum să iasă rău!”, spune Alexandra.

De unde banii?

Banii, ieșirea din zona de confort, teama de neprevăzut, renunțarea la un loc de muncă, toate sunt motive întemeiate pentru a renunța la un astfel de vis. Cu puțină îndrăzneală, însă, lucrurile pot fi planificate, iar fricile pot fi întrecute de entuziasm. Nu poți pleca mâine într-o vacanță sabatică, dar timp de un an, cel puțin, poți planifica în detaliu o astfel de călătorie și poți strânge banii necesari pentru început. “Dacă nu dispui de un card bancar fără limită, atunci povestea cu <<îmi arunc două tricouri într-un rucsac și plec în lumea largă, și viața este minunată>> nu există! Am stat un an de zile să ne facem bugete, trasee, obiective pe care vrem să le vedem. Este nevoie de multă răbdare pentru documentare. Clar planul de acasă nu se respectă niciodată. Traseul nostru s-a schimbat în permanență, în funcție de oamenii pe care i-am întâlnit pe drum, de sfaturile primite de la localnici sau alți turiști. O parte din biletele de avion le-am luat din timp de acasă. Cazările le luam pe parcurs cu una sau două zile înainte de a ajunge în destinația respectivă. Booking.com sau Agoda.com au fost site-urile pe care le-am folosit și au fost foarte eficiente. Dar au fost și momente când am umblat cu rucsacul în spate pentru a găsi o cazare. Bugetul s-a schimbat cu fiecare țară vizitată. Pentru noi, Vietnam a fost cea mai ieftină țară iar Filipine cea mai scumpă. Ne-am ținut permanent o evidență a bugetului zilnic (cazare, mâncare, transport, excursii) astfel încât să știm pe ce cheltuim cel mai mult și să știm unde putem să economisim.”, mai povestesc cei doi.

Fără să vrem, ne-am raportat planul la turismul din România. Odată ajunși acolo ne-am dat seamă că este mult mai simplu să te organizezi. În toate aceste țări turismul este cu adevărat foarte dezvoltat. Anual, milioane de turiști din toată lumea vizitează și călătoresc în aceste țări. Clar turismul este la alt nivel față de România, din păcate. Alexandra și Pingu

Prin blogul lor, cei doi tineri încearcă să le ofere celor care vor să călătorească sfaturi utile despre locurile minunante pe care le-au vizitat. Este greu să stabilești un buget bătut în cuie, fiecare își gestionează diferit viața și banii, însă este foarte important să aveți un buget de rezervă în caz de urgență. Și mai important este să nu plecați la drum fără o asigurare medicală complexă.

SFATURI PENTRU VACANȚA SABATICĂ

Documentați-vă bine în legătură cu țările pe care le vizitați;

Faceți-vă o asigurare medicală care acoperă mai multe riscuri;

Interesați-vă dacă e nevoie să faceți anumite vaccinuri;

Stabiliți-vă un buget de rezervă;

Între orașe sau țări călătoriți noaptea pentru a economisi banii de cazare;

Cinci luni de călătorie şi 15 ţări vizitate

În cele peste cinci luni în care au călătorit, tinerii au strâns amintiri cât pentru o viață întreagă. Astfel de călătorii sunt ca un drog, spun aceștia. Pingu și Alexandra au vizitat până acum 15 țări din 195, așa că sunt doar la început de drum. Nu au vrut să revină în România după cele cinci luni petrecute în Asia, dar au fost nevoiți să se întoarcă puțin la realitate pentru a construi bugetul pentru viitoarea călătorie sabatică. “Până la urmă toți suntem muritori, iar timpul trece fără să ne bage în seamă!”, spune Alexandra.

Varianta pentru începători

Călătoriile sabatice se practică mai des în Occident, însă și românii au dat de gustul experiențelor inedite și caută tabere spirituale și vacanțe de aventură. Noile generații renunță mai ușor la presiunea de a face carieră sau la nevoia de a-și cumpăra o casă încă de la 20 și ceva de ani. Cei care totuși nu au curajul de a pleca în lume un an de zile pot alege varianta unui mini-sabatic ce poate fi de 3 săptămâni sau câteva luni.

Tot mai multe companii din America și Europa au introdus concediul sabatic în politica de beneficii pentru angajați.

Sabaticul este absența prelungită a unui angajat de la locul de muncă, cu scopul fie de repaus, fie de a studia, călători sau a se dezvolta pe plan personal, iar durata concediului variază între o lună și poate ajunge până la un an.

La întoarcere, angajatul își primește locul de muncă înapoi. Din păcate, un astfel de beneficiu nu există și în țara noastră, singura opțiune pentru români fiind demisia sau mica înțelegere cu șefii.

Călătorești și muncești

Există și călători de cursă lungă care doresc să muncească în vacanță. Cel mai la îndemână este să faci freelancing și să te ocupi de anumite proiecte de la distanță, cu ajutorul laptopului și internetului. Cei care vor să intre în contact cu oamenii și cultura țării pe care o vizitează se pot angaja temporar. O altă variantă pe care turiștii o au la dispoziție este să apeleze la platforme precum Work Away sau Help X. Aceste site-uri pun în legătură voluntari și gazde din toată lumea. Voluntarii primesc cazare, trei mese pe zi și alte facilități, în schimbul a 5 ore de muncă pe zi, cu două zile libere. Gazdele au un avantaj major că au parte de forță de muncă gratuită. Locurile de muncă sunt diverse.

JOBURI PENTRU PASIONAȚII DE CĂLĂTORII

Blogging

Freelancer (în special pentru cei din domeniul IT)

Predare limba engleză localnicilor

SURSA FOTOGRAFII: twopenguinsonedream.com