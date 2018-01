Staţiuni balneoclimaterice-Turda

Stațiunea Turda este situată în județul Cluj, pe valea Arieșului, într-o regiune de dealuri, la altitudinea de 350 m, la o distanță de 30 km de Municipiul Cluj-Napoca. Înființarea stațiunii balneare se datorează doctorului Iosif Hanko, care a înţeles rolul terapeutic al băilor sărate și posibilitatea de utilizare a celor 15 lacuri naturale formate prin surparea tavanelor minelor de sare. Apele minerale sunt indicate pentru boli ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic și afecțiuni ginecologice. Indicate sunt curele externe: dușuri, băi în cadă sau băi în bazin. Un alt factor terapeutic deosebit este reprezentat de nămolul de turbă, folosit sub formă de oncțiuni urmate de helioterapie sau sub formă de împachetări calde. Stațiunea dispune de multiple posibilități de cazare. Atracțiile turistice principale ale zonei sunt: Salina Turda, ce se întinde pe o suprafața de 45 km pătrați, cea mai veche salină din Europa, și Palatul princiar din Turda (azi Muzeu de istorie), cea mai valoroasă clădire de cultură și arhitectură medievală a orașului.