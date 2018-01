Andreea Balan mai vrea un copil!

Andreea Bălan şi soţul ei George Burcea au lămurit misterul dacă şi-au mărit familia cu încă un membru cât au fost în concediu.



"Ne bucurăm că am ajuns, trebuia să ajungem mai devreme. Am venit cu trei avioane, am făcut 2 zile pe drum. Ne-a fost foarte, foarte dor de Ella. Am fost plecaţi 2 săptămâni, a fost cea mai lungă perioadă. Am mai fost şi anul trecut în Los Angeles, dar am stat doar 10 zile. Şi era mai micuţă, nu realiza. Acum creşte şi începe să ne simtă lipsa. Pe la 2 ani n-o să mai putem pleca deloc, pentru că o să-şi dea seama. Noi ne dorim încă un copil. Noi ne dorim de câteva luni bune, dar nu mai e atât de uşor ca la 20 de ani. Dacă o să fie, o să fie. Ţine şi de astre şi de karma şi de chimie şi de Cer şi de orice", a precizat Andreea Bălan.

Andreea Bălan şi George Burcea s-au bucurat de o frumoasă vacanţă în America.

