Doinița Oancea: “Probez rochia de mireasă săptămânal”

Doinița Oancea, îndrăgita actriță din serialul “Fructul oprit”, care poate fi urmărit în fiecare zi de miercuri de la ora 20.00 la Antena 1, își împarte programul între filmările pentru producția Antenei 1 și munca la atelierul cu rochii de mireasă. Dacă în “Fructul oprit”, ea o înterpretează pe Tanța, o menajeră, îmbrăcată simplu și modest, în viața de zi cu zi, ea realizează ținute spectaculoase pentru cel mai important eveniment din viața unei femei, căsătoria.

Au trecut aproape cinci ani de când Doinița Oancea și prietena ei cea mai bună, Olga Ghitac, au decis să-și unească forțele și să se ocupe împreună de un business preocupat să le ofere mireselor rochia visurilor sale. Pasionată de design vestimentar, actrița din serialul “Fructul oprit”, difuzat de Antena 1 miercurea de la ora 20.00, se implică mereu în procesul de creație atât cu idei pentru modelul de rochie, dar și pentru materialele cu care sunt confecționate ținutele.

“Fiecare femeie are un vis atunci când vine vorba de rochia de mireasă. Cel mai indicat este ca rochia să te reprezinte pe tine din toate punctele de vedere. Noi folosim un concept unic, numit puzzle. Avem piese dispersate, adică avem foarte multe tipuri de fustă și de corset.”, declară Doinița.

Vedeta probează săptămânal rochii de mireasă, pentru a fi sigură că s-a atins rezultatul dorit, iar rochia nu mai are nevoie de nici o altă modificare.

“Probez rochia de mireasă săptămânal. O rochie făcută pe dimensiunile tale, pe conformația ta, pe personalitatea ta, o să fie totdeauna altfel decât o rochie cumpărată dintr-un magazin de specialitate.”, este de părere Doinița.

Având în vedere experiența pe care o are în acest domeniu, vedeta va fi invitatul special al evenimentului “Wedding Fever”, care se desfășoară între 2 și 4 martie în Craiova. Doinița va fi prezentă pe toată perioada evenimentului cu sfaturi legate de frumusețe pentru viitoarele mirese, iar sâmbătă (3 martie), începând cu ora 15.00, ea va susține un workshop creativ despre modul în care se alege rochia de mireasă, în funcție de stilul și personalitatea fiecărei femei.

Pe Doinița Oancea, telespectatorii o pot urmări miercuri (28 februarie) de la ora 20.00 în cel de-al șaptelea episod al serialului “Fructul oprit” la Antena 1.