Maria Dragomiroiu a dezvăluit rețeta secretă care îi păstrează părul lung, des şi sănătos de ani de zile

Interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu vine împreună cu nepoatele sale, Maria (9 ani) și Ana (7 ani), la "Aici eu sunt vedeta". Prilej pentru cele două fetițe să dezvăluie o parte din secretele bunicii lor dragi, căreia îi spun Nana.

Unul dintre aceste secrete ar fi că Nana a făcut o operație estetică la ochi. “Am pleoapă dublă și am scos puțin din pleoapa de sus, ca să văd mai bine”, a explicat îndrăgita cântăreață.

În cadrul aceluiași show, Maria Dragomiroiu a dezvăluit și secretul părului său superb, anume masca pe bază de gălbenuș. “Când începe să-mi cadă părul, folosesc o mască pe bază de ou. Bat cinci-șase gălbenușuri și adaug peste ele ulei de ricin, de cocos și ulei de măsline. Ung părul cu acest amestec și stau așa pentru 15 minute. Apoi, îmi spăl părul”, spune aceasta.

