Jurnalul.ro Ştiri Externe Papa Leon face apel pentru încheierea rapidă a păcii în Ucraina

Papa Leon face apel pentru încheierea rapidă a păcii în Ucraina

de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   20:20
Papa Leon face apel pentru încheierea rapidă a păcii în Ucraina
Sursa foto: Hepta/Papa Leon spune că războiul din Ucraina va lăsa urme asupra multor generații.

 Papa Leon al XIV-lea a lansat duminică un apel ferm pentru pace în Ucraina, spunând că un sfârșit al conflictului „nu poate fi amânat”.

„Inima mea se îndreaptă din nou către situația dramatică pe care o vede toată lumea”, a spus Papa Leon în mesajul său săptămânal adresat pelerinilor din Piața Sfântul Petru, după rugăciunea de duminică, conform Reuters.

„Atâtea victime, atâtea vieți și familii frânte, atâta distrugere, atâta suferință de negrăit”, a adăugat suveranul pontif.

Marți, 24 februarie 2026, se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a armatei ruse în Ucraina, fiind cel mai amplu conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

SUA încearcă să medieze între cele două părți, însă negocierile avansează greu, în special din cauza disputei asupra teritoriilor. Zelenski a spus luna aceasta că Trump vrea ca războiul să se termine până în iunie.

„Pacea nu poate fi amânată. Este o necesitate urgentă care trebuie să-și găsească locul în inimile oamenilor și să se traducă în decizii responsabile”, a spus Papa Leon.

El a mai preczat că războiul este o „rană provocată întregii familii umane”, care lasă în urmă „moarte, devastare și o urmă de durere care marchează generații întregi”.

Subiecte în articol: Rusia ucraina pace papa leon
