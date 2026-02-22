Cele mai frumoase povești de iubire create de Shakespeare, în luna februarie, pe scena Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Kiss me, Kate! este unul dintre cele mai dificile titluri din literatura de gen. Performanța scenică este cerută la cotele cele mai înalte, atât în dans, în cânt cât și în actorie.
Un spectacol care dezvăluie viața din spatele cortinei, cu pregătirile efervescente pentru punerea în scenă a unei producții, având în prim plan schimbul acid de cuvinte dintre cei doi protagoniști proaspăt divorțați – Fred și Lilly – dar și ipostazele comice în care aceștia sunt puși. Scenele preluate din comedia lui Shakespeare (Îmblânzirea scorpiei) nu fac altceva decât să arate că personajele acestuia sunt aproape identice în comportament și atitudini și, mai ales, că trec prin situații similare.
Spectacolul se joacă pe 21 și 22 februarie de la ora 18.00.
Fred Graham / Petruchio – Cătălin Petrescu
Harry Trevor / Baptista – Alexandru Onea
Lois Lane / Bianca – Gabriela Daha
Ralph – Marius Meragiu
Lilli Vanessi / Katarina – Amelia Antoniu
Hattie – Oana Rusu
Pops – Alois Doboș
Paul – Victor Ion
Bill Calhoun / Lucenzio – Florin Budnaru
Bărbat 1 – Orest Pîslariu – Ranghilof
Bărbat 2 – Valentino Tiron
Harrison Howell – Anton Zidaru
Actor 1 / Hortensio – Daniel Andrei Găină
Actor 2 / Gremio – Dumitru Filip
Coregraful – Andrei Ciobanu
Tehnician 1 / Flynt / Bucătarul – Alexandru Vasile
Tehnician 2 / Philip / Riley – Răzvan Rusu
Tehnician 3 / Gregory / Șoferul generalului – George Matei
Șoferul de taxi / Nathaniel – Victor Bunea
Garderobiera – Carmen Angheloiu
Neguțătorul – Mihăiță Radu
Romeo și Julieta – O montare fidelă a viziunii care a transformat acest musical într-un fenomen internațional, care păstrează ingeniozitatea și forța emoțională ce au cucerit publicul încă de la prima sa reprezentație în România, în anul 2009.
Un spectacol care aduce în prim plan una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din toate timpurile scrisă de William Shakespeare, construit pe ritmuri de pop-rock, cu o energie vizuală bazată pe décorul filmic și coregrafia incendiară, plin de candoarea și sensibilitatea protagoniștilor – o poveste cu o singură miză: IUBIREA.
Spectacolul de joacă pe 28 februarie și 1 martie de la ora 18.00.
Romeo – Tomer Weissbuch
Julieta – Cristina Popa
Mercutio – Theodor Andrei
Benvolio – Dragoș Ioniță
Tybalt – Laur Drăgan
Paris – Ernest Fazakas
Prințul din Verona – Cătălin Petrescu
Lady Capulet – Amelia Antoniu
Lady Montague – Andreea Plopeanu
Părintele Lorenzo – Nicholas Lupu
Dădaca – Ana Maria Racu
Capulet – Anton Zidaru
Amantul – Alexandru Conache
Roza – Sabina Ioniță
Grăjdarul – Alexandru Vasile
Spălătoreasa – Carmen Anghel
Vicenzo – George Olar
Peter – Cristian Grigorescu
Servitorul lui Tybalt – Marius Merdicos
