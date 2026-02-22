Cele mai frumoase povești de iubire create de Shakespeare, în luna februarie, pe scena Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Kiss me, Kate! este unul dintre cele mai dificile titluri din literatura de gen. Performanța scenică este cerută la cotele cele mai înalte, atât în dans, în cânt cât și în actorie.

Un spectacol care dezvăluie viața din spatele cortinei, cu pregătirile efervescente pentru punerea în scenă a unei producții, având în prim plan schimbul acid de cuvinte dintre cei doi protagoniști proaspăt divorțați – Fred și Lilly – dar și ipostazele comice în care aceștia sunt puși. Scenele preluate din comedia lui Shakespeare (Îmblânzirea scorpiei) nu fac altceva decât să arate că personajele acestuia sunt aproape identice în comportament și atitudini și, mai ales, că trec prin situații similare.

Spectacolul se joacă pe 21 și 22 februarie de la ora 18.00.

Fred Graham / Petruchio – Cătălin Petrescu

Harry Trevor / Baptista – Alexandru Onea

Lois Lane / Bianca – Gabriela Daha

Ralph – Marius Meragiu

Lilli Vanessi / Katarina – Amelia Antoniu

Hattie – Oana Rusu

Pops – Alois Doboș

Paul – Victor Ion

Bill Calhoun / Lucenzio – Florin Budnaru

Bărbat 1 – Orest Pîslariu – Ranghilof

Bărbat 2 – Valentino Tiron

Harrison Howell – Anton Zidaru

Actor 1 / Hortensio – Daniel Andrei Găină

Actor 2 / Gremio – Dumitru Filip

Coregraful – Andrei Ciobanu

Tehnician 1 / Flynt / Bucătarul – Alexandru Vasile

Tehnician 2 / Philip / Riley – Răzvan Rusu

Tehnician 3 / Gregory / Șoferul generalului – George Matei

Șoferul de taxi / Nathaniel – Victor Bunea

Garderobiera – Carmen Angheloiu

Neguțătorul – Mihăiță Radu

Romeo și Julieta – O montare fidelă a viziunii care a transformat acest musical într-un fenomen internațional, care păstrează ingeniozitatea și forța emoțională ce au cucerit publicul încă de la prima sa reprezentație în România, în anul 2009.

Un spectacol care aduce în prim plan una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din toate timpurile scrisă de William Shakespeare, construit pe ritmuri de pop-rock, cu o energie vizuală bazată pe décorul filmic și coregrafia incendiară, plin de candoarea și sensibilitatea protagoniștilor – o poveste cu o singură miză: IUBIREA.

Spectacolul de joacă pe 28 februarie și 1 martie de la ora 18.00.

Romeo – Tomer Weissbuch

Julieta – Cristina Popa

Mercutio – Theodor Andrei

Benvolio – Dragoș Ioniță

Tybalt – Laur Drăgan

Paris – Ernest Fazakas

Prințul din Verona – Cătălin Petrescu

Lady Capulet – Amelia Antoniu

Lady Montague – Andreea Plopeanu

Părintele Lorenzo – Nicholas Lupu

Dădaca – Ana Maria Racu

Capulet – Anton Zidaru

Amantul – Alexandru Conache

Roza – Sabina Ioniță

Grăjdarul – Alexandru Vasile

Spălătoreasa – Carmen Anghel

Vicenzo – George Olar

Peter – Cristian Grigorescu

Servitorul lui Tybalt – Marius Merdicos

Detalii și bilete pe www.opereta.ro și www.startickets.ro .