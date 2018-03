Regizorul Guillermo del Toro, laureat al premiilor Oscar, și-a anunțat divorțul

Regizorul mexican Guillermo del Toro a venit la gala premiilor Oscar, care s-au desfăşurat duminică la Dolby Theatre, însoţit de actriţa Kim Morgan, nu de soţia sa cu care este căsătorit de 20 de ani, relatează online ziarul spaniol ABC.



Pe mulţi i-a uimit faptul că el nu a venit împreună cu Lorenza Newton, femeia cu care este căsătorit din 1986, la un eveniment atât de important din viaţa lui.



După ce toată lumea s-a întrebat despre absenţa soţiei sale, Guillermo del Toro a confirmat, într-un interviu acordat revistei Reforma, că este proaspăt divorţat.



"M-am despărţit de soţia mea în februarie 2017 şi divorţul s-a pronunţat în septembrie, dar puţină lume ştia acest lucru", a explicat proaspătul laureat cu Oscar pentru filmul "The Shape of Water".



După o căsnicie de peste două decenii şi doi copii, Marisa şi Mariana del Toro, regizorul şi operatoarea de imagine Lorenza Newton au decis să pună capăt relaţiei.



În faţa zvonurilor suscitate la sfâşitul săptămânii trecute, regizorul a decis să tranşeze subiectul şi să-şi confirme oficial divorţul. Însă cineastul a făcut, fără să vrea, o altă dezvăluire, nu numai că a venit fără soţie, dar i-a şi dedicat statueta partenerei sale, Kim Morgan.



"Kim lucrează cu mine, avem o relaţie bună de prietenie. În cazul în care apar zvonuri, vreau să clarific că m-am despărţit în februarie. Am început să lucrez cu ea la sfârşitul verii trecute", a ţinut să explice Guillermo del Toro.

