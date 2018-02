Ce anume ne provoaca pietre la rinichi

Oamenii de stiinta americani au intocmit lista cu produse alimentare care determina aparitia pietrelor la rinichi. Iar unul dintre cele mai periculoase ingredinte pare sa fie cafeaua.



Cu cat mai multi oameni consuma cafea, cu atat creste numarul persoanelor care, dupa un timp, se plang de pietre la rinichi.

In opinia cercetatorilor americani, aceasta bautura poate accelera de cateva ori ritmul de lucru al acestui organ, antrenand degradarea lui rapida.

Cafeaua a ocupat primul loc pe aceasta lista, urmata de carnea rosie, care trebuie cosumata in cantitati cat mai mici, ba chiar inlocuita cu cea alba.

Sarea se regaseste pe pozita a treia, cu un efect la fel de negativ precum, incredibil, ceaiul obisnuit. In egala masura, trebuie sa fim atenti si la cata apa minerala bem, prezenta si ea in clasamentul specialistilor de peste Ocean.