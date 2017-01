Beneficiile minunate ale ceaiului roșu

Rooibos, cunoscut la noi sub denumirea de ceai roșu african, este un extras natural, fără cofeină, bogat în antioxidanți, cu numeroase virtuți medicinale. Licoarea cu gust dulce-acrișor are efecte antibacteriene, antiinflamatoare, anticancerigene și antispasmodice, scrie ziarulring.ro.

Ceaiul rooibos (tufiș roșu) se obține din frunzele verzi și lucioase ale arbustului Aspalathus linearis. După procesare, frunzele își schimbă culoarea în roșu. În Africa de Sud, locul de origine, băștinașii consumă ceaiul roșu de mii de ani, datorită proprietăților sale medicinale. La noi, este cunoscut mai ales grație gustului plăcut, iar în ultimul timp a început să fie recomandat de fitoterapeuți datorită proprietăților care ajută la protejarea inimii.

Sursă generoasă de antioxidanți

În ceaiul roșu au fost identificate aproximativ 9. 000 de flavonoide, multe dintre ele prezente, în general, și în alte plante. Dintre toți antioxidanții pe care îi conține, 2 sunt mai deosebiți: aspalatin și nothofagin, care combat radicalii liberi și protejează inima.

Rooibos este unic tocmai datorită conținutului de aspalatin, fiind singura plantă de pe glob care conține acest antioxidant, din ceea ce s-a descoperit până acum. În corpul uman, substanța joacă un rol protector împotriva compușilor care pot cauza cancer sau care pot afecta starea celulelor corpului.

În plus, acest compus contribuie la reglarea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea circulației sângelui și la menținerea sănătății inimii. De asemenea, ceaiul roșu are un conținut mare de minerale esențiale organismului (calciu, fier, potasiu, magneziu și zinc), dar și de vitamine (A, C și E).