83,2% dintre mamici sufera de oboseala cronica! Exista remediu?

Odata cu venirea pe lume a unui copil, viata mamei se schimba radical. Interesul, eforturile si atentia investite in viata profesionala si in cea maritala se indreapta acum in totalitate catre cresterea si ingrijirea copilului.

De cele mai multe ori, mamei nu-i mai ramane timp pentru a se ocupa de treburile casnice sau de propria persoana. Cariera stagneaza, deoarece aceasta este nevoita sa ramana acasa cu copilul pentru cel putin un an de zile, casnicia trece pe locul doi, iar timpul personal nu mai exista. In urma nasterii, tot ce conteaza pentru mamica este sa se ingrijeasca de bunastarea bebelusului, pana cand acesta va ajunge la o varsta indeajuns de mare pentru a se putea descurca singur.

Care sunt cauzele oboselii cronice si cum o puteti depasi?

Suprasolicitarea, alimentatia deficitara, lipsa de somn si de odihna duc la aparitia fenomenului de oboseala cronica, intalnit cu precadere la proaspetele mamici. Potrivit unui studiu derulat recent, 83,2% dintre mamici sufera de oboseala cronica, declansata de un stil de viata ostenitor si haotic.

Grija excesiva pentru cel mic ii acapareaza mamei tot timpul, ignorandu-si astfel propria sanatate. Schimbarile bruste de dispozitie ale bebelusului, colicii si reprizele frecvente de plans, cat si insomniile celui mic o tin pe mama treaza in fiecare noapte. Totodata, aceasta trebuie sa se asigure constant ca bebelusul e in siguranta, ca se simte confortabil, ca nu il doare nimic si ca doarme destul.

De-a lungul acestui proces, mama abia daca mai apuca sa doarma cateva ore pe noapte, mananca doar cand isi aminteste, iar in aceasta perioada renunta definitiv la pasiuni si hobby-uri.

Iata ce puteti face pentru a remedia problema oboselii cronice, ajungand la un echilibru benefic pentru sanatatea voastra:

Daca nu poate adormi, este probabil din cauza faptului ca are prea multa energie sau nu sta confortabil in patut. Inainte de a-l culca, asigurati-va ca il scoateti la o scurta plimbare. Studiile arata ca daca iesiti la plimbare cu bebelusul dupa-amiaza si il expuneti la aer curat si lumina naturala, acesta va dormi mult mai bine decat daca mergeti la plimbare in cursul diminetii. Potrivit medicilor, lumina naturala ajuta la dezvoltarea ritmului biologic la sugari. Totodata, puteti incerca sa-i faceti baita de seara mai devreme. Daca niciuna dintre aceste metode nu functioneaza, verificati daca patuturi pentru copii sunt confortabil. Cea mai buna alegere pentru un nou-nascut o reprezinta un patut din lemn cu bare, inalt indeajuns incat sa nu cada din el. De asemenea, asigurati-va ca salteaua pe care doarme bebelusul este deopotriva ferma, pentru a putea sustine corect coloana bebelusului, dar si non-toxica, antialergica si flexibila indeajuns pentru ca bebelusul sa se poata misca in voie si sa aiba un somn confortabil si sanatos.

Stabiliti un program de somn pentru bebelus. Daca cel mic doarme mai mult ziua si sta treaz in timpul noptii, acest lucru se intampla din cauza faptului ca in primele 3 sau 4 luni de viata el nu este capabil sa faca distinctia intre zi si noapte. De aceea este bine sa-i setati un program exact de somn si sa-l obisnuiti inca de la o varsta frageda sa il respecte.

Atunci cand plange fara incetare, este foarte probabil sa aiba colici, iar crampele abdominale sa ii provoace o stare constanta de agitatie si iritare. De cele mai multe ori, stomacul bebelusilor este in plina dezvoltare, acesta nefiind capabil sa produca destule enzime si sucuri digestive pentru a putea procesa anumite alimente, cum ar fi laptele. De aceea, este bine sa incetati alaptarea si in schimb, sa hraniti bebelusul cu o formula de lapte praf benefica pentru organismul lui, cum ar fi laptele praf Humana.

Investiti in siguranta bebelusului, ca sa puteti sta mai linistite atunci cand nu sunteti in preajma lui. Ce inseamna acest lucru mai exact? Inseamna sa va asigurati ca patutul este inalt si fabricat dintr-un material in care nu se poate rani, precum lemnul. In al doilea rand, amenajati camera in asa fel incat sa nu contina obiecte ascutite sau obiecte din sticla. Totodata, pentru a spori gradul de protectie, puteti cumpara un videointerfon cu ajutorul caruia sa monitorizati activitatea celui mic in permanenta.

Avantajul este ca va puteti ocupa de alte lucruri in timp ce bebelusul se joaca sau doarme in camera lui. Ganditi-va ca va veti putea retrage in dormitor si veti putea viziona un film sau citi o carte. Stiti ca aveti nevoie de odihna!

Asigurati-va ca aveti o alimentatie sanatoasa. Dupa ce reusiti sa stabiliti o ordine in activitatile de ingrijire a bebelusului, este momentul sa va focusati pe voi inseva. Cand cel mic doarme sau cand ii dati sa manance, pregatiti-va si voua ceva de mancare. Atentie la ce alimente consumati! Pentru a combate oboseala cronica, aveti nevoie de alimente bogate in proteine, fier si magneziu, dar si de multe vitamine. Totodata, nu uitati sa beti cat mai multa apa, deoarece va puteti simti slabite si extenuate si din cauza deshidratarii.

De cele mai multe ori, oboseala cronica apare si pentru ca mamele se resemneaza cu situatia si nu cauta activ solutii la aceasta problema. De aceeea, sprijinul oferit de partener joaca un rol esential in tratarea acestei afectiuni, deoarece el va poate ajuta sa depasiti perioadele mai solicitante, preluand din sarcini si oferindu-va suport moral.