Cele mai frecvente simptome ale rujeolei

În ultimii ani, rujeola (pojarul) a redevenit o boală frecventă, din cauza numărului mare de copii care rămân nevaccinaţi, scrie ziarulring.ro.

Un risc major de complicaţii au copiii mai mici de un an, care până la această vârstă nu pot fi imunizaţi. Boala este gravă atât în faza acută, atunci când evoluează cu febră mare şi persistentă, erupţie cutanată (pete roz mari, cu extensie pe întreg corpul), cât şi prin posibila complicare imediată cu suprainfecţii bacteriene (otită, pneumonie, etc.) sau tardivă, cu o formă de encefalită, care are evoluţie lentă.

Ce este rujeola?

Rujeola (cori sau pojarul, cum este cunoscut în mod uzual) este o boală eruptivă extrem de contagioasă, provocată de virusul rujeolic şi care apare, de cele mai multe ori, în timpul primilor ani de viaţă. Punctul maxim al incidenţei cazurilor de rujeola se înregistrează primăvara, dar poate apărea și toamna. Modalitatea de transmitere a bolii este aerogenă, atunci când bolnavul purtător de virus tuşeşte sau strănută. Dacă piciul tău a contractat boala, el va rămâne contagios patru zile înainte şi după apariţia erupţiei cutanate.