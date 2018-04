O reteta sanatoasa: chipsuri din fructe!

Se implinesc 165 de ani de cand au fost inventate chipsurile. O moda care a venit in Europa din Statele Unite, unde, in 1937, a fost infiintat un Institut national al chipsurilor de cartofi, institutie chemata sa perfectioneze tehnologia de productie. Chipsurile sunt indragite de toti, de la mic la mare, dar sunt detestate, pentru efectul lor daunator, de dietologi si medici.

Prin urmare, nu este surprinzator faptul ca a fost gasita o varianta alternativa, care nu numai ca nu ingrasa, dar este satioasa. Este vorba de chipsurile de fructe. Avem nevoie de doua mere, doua banane, tot doua portocale, trei lamani, doua kiwi, un ananas si un kilogram de zahar.

Inainte de toate se pregateste siropul: cantitatea de zahar indicata mai sus se amesteca intr-un litru de apa. Se pune pe foc si se lasa pana da un clocot. Compozitia astfel obtinuta se lasa sa se racoreasca aproaximativ 15 minute, dar nu inainte de a adauga zeama de la o lamaie.

Fructele, spalate in prealabil si decojite, sunt taiate in felii nu mai groase de 3 mm. Se introduc, apoi, in sirop, unde sunt lasate pentru cateva ore.

Luam o tava mare si o acoperim cu hartie de copt, pe care sunt asezate fructele scoase din sirop. Totul se da la cuptorul incins la 70 de grade pentru aproximativ o ora. Daca se rup usor, inseamna ca sunt gata. Daca nu, mai sunt lasate pentru inca 10 minute.

De precizat ca, astfel pregatite, aceste chipsuri nu contin mai mult de 200 de calorii la 100 de grame. In plus, modul de preparare permite pastrarea aproape in totalitate a vitaminelor.