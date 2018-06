Cum putem ajuta la regenerarea creierului?

Când ne gândim la sănătate, ne concentrăm eforturile pentru a menţine sănătatea fizică a organismului, ignorând adesea rezistenţa mentalului.

Organismul ne dă, în general, semne evidente de oboseală, semnalând astfel anumite probleme de care trebuie să ne ocupăm, pentru a ne îmbunătăţi starea de sănătate.

Adesea lăsăm în plan secund sănătatea creierului, principalul motiv fiind acela că motorul cognitiv dă semne de uzură mai puţin perceptibile, care se acumulează şi devin vizibile în timp, odată cu înaintarea în vârstă. Însă, ce ar însemna un corp sănătos fără un creier care să funcţioneze la parametrii normali?

Neurologii ne avertizează asupra faptului că, pentru a ne îngriji de sănătatea mentală este extem de important să ne protejăm neuronii afectaţi de eforturile cognitive şi de gândurile care ne macină şi care se acumulează zi după zi.

În ultimii o sută de ani a existat convingerea că, odată distruşi, neuronii nu se mai regenerează. Celulele creierului sunt în numar limitat şi orice leziune sau pierdere a acestora era considerată permanentă. De aici şi falsa concepţie conform căreia creierul este într-un stadiu de declin permanent odată cu înaintarea în vârstă. Chiar şi comunitatea medicală considera că celulele creierului, odată afectate, sunt distruse permanent. Dar celulele creierului se pot repara iar ştiinţa demonstrează acum că, prin câteva practici simple, ne putem ajuta creierul să se menţină alert şi elastic pe parcursul întregii vieţi.

Deşi au existat încă din 1960 dovezi convingătoare în acest sens, dogma medicală a acceptat foarte greu (şi acceptă greu chiar şi în prezent) schimbarea de mentalitate. Abia în 1980 munca de cercetare a savantului Fernando Nottebohm de la Universitatea Rockefeller a arătat în mod clar că neurogeneza — producerea de noi celule ale creierului, adică de neuroni – are loc şi în creierul vertebrat al adultului.

Cercetările ştiinţifice din lumea medicală au descoperit că ne putem îmbunătăţi sănătatea creierului şi că repararea neuronilor deterioraţi nu numai că este posibilă, dar oricine o poate face.

Studiile au demonstrat că muşchii corpului, atunci când corpul este bine hrănit şi stimulat cu exerciţii potrivite, se vindecă şi se dezvoltă. La fel şi creierul, cu o îngrijire şi o hrană adecvată, se poate regenera pe tot parcursul vieţii.

Iată o listă cu câteva lucruri simple pe care le poţi face pentru a menţine sănătatea creierului, pentru a stimula creşterea noilor neuroni şi chiar pentru a vindeca creierul.

1. Fă mult sport

Sportul are un beneficiu dublu pentru creier. În primul rând, creierul este un mare consumator de glucoză şi oxigen, însă nu are abilitatea de le a stoca, pentru a le folosi mai târziu. Avem nevoie de o sursă continuă a acestor nutrienţi pentru o funcţionare optimă. Sportul măreşte circulaţia sângelui către creier, alimentând celulele flămânde ale creierului cu oxigen şi glucoză. În plus, acesta are rolul de a stimula neurogeneza hipocampului: dezvoltarea de noi celule în această zonă a creierului este asociată cu memoria pe termen lung şi cu emoţiile. Dezvoltarea de celule noi sănătoase în această regiune este importantă pentru îmbătrânirea creierului şi este considerată utilă în prevenirea declinului asociat cu Alzheimer şi demenţa.

2. Foloseşte tehnici de reducere a stresului

Stresul este unul dintre factorii principali ai declinului cognitiv asociat cu înaintarea în vârstă. De aceea implicarea cu regularitate în activităţi de relaxare nu este doar un obicei plăcut, ci şi o modalitate de a asigura o sănătate optimă pentru creier.

Dacă ai nevoie de o metodă mai puţin activă pentru a te relaxa, poţi asculta muzică sau poţi medita. Meditaţia a dovedit că poate reduce tensiunea arterială, inflamaţia şi poate chiar mări rezistenţa la sentimente precum anxietatea şi depresia. Deşi a asculta muzică poate părea o activitate pasivă, studiile arată că actul ascultării ritmurilor muzicale încurajează neurogeneza creierului.

3. Foloseşte suplimente strategice

.......................

Citește mai departe cum ajuți la regenerarea creierului