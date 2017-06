Fructul minune al verii. Efecte extraordinare pentru siluetă și sănătate

fotoedu/Getty Images/iStockphoto Chef cutting a delicious sweet watermelon Chef cutting a delicious sweet watermelon





V-am mai îndemnat să profitați de vară pentru că vine cu alimente cu adevărat minune din punct de vedere nutrițional dar și pentru siluetă. Avantajul în a mânca fructele și legumele de sezon este că le puteți găsi pe cele crescute în condiții cât mai naturale, fără tot felul de chimicale care, unele, sunt adevărate otrăvuri. Desigur că e bine să găsiți și o sursă de încredere.

Revenind la alimentele minune ale verii, în top, sus de tot, se află pepenele roșu. E adevărat că are și un conținut ridicat de fructoză dar, dacă îl mâncați corect, adică în prima parte a zilei, doar în combinație cu alte fructe, ca mic dejun sau gustare, la distanță de 2 ore de orice altă masă, nu trebuie să vă faceți griji că vă îngrășați. Dimpotrivă. Vă va ajuta să slăbiți. Așadar iată

7 beneficii ale consumului de pepene roșu

1. Te ajută să slăbești

Voi începe fix cu asta, dacă tot am vorbit despre temerea că îngrașă. Partea bună la pepene e că are puține calorii, 30 la 100 de grame, dar foarte mulți nutrienți absolut esențiali pentru organism: vitaminele A, B6, C, E, acid folic, potasiu, calciu, cupru, fier, zinc, magneziu și, alături de roșii, este o importantă sursă de licopen, unul dintre cei mai puternici antioxidanți din natură. Carențele de nutrienți vor duce la apariția poftelor pentru anumite gusturi, sărat, dulce, grăsimi, sau la creșterea apetitului ceea ce, desigur, duce și la îngrășare.

Pe de altă parte, pepenele este o sursă importantă de fibre, deci reglează digestia și ajută la păstrarea sănătății tractului digestiv.

Având apă în proporție de peste 90%, ajută esențial la hidratarea organismului. Deshidratarea, așa cum v-am mai spus, duce, din nou, la creșterea apetitului dar și la disfuncții pentru că fiecare celulă a corpului are nevoie de apă pentru a funcționa corespunzător.

Este sățios și un bun diuretic, ceea ce contribuie la eliminarea toxinelor.

2. Aliat important împotriva celulitei

Asta datorită aportului ridicat de antioxidanți și a efectului antiinflamator al colinei, conținută de pepenele roșu. Iar celulita este tot un proces inflamatoriu.

3. Combate procesele de îmbătrânire

Îmbătrânirea este rezultatul proceselor de oxidare din organism și, așa cum am spus și la punctul anterior, pepenele vine cu un conținut ridicat de antioxidanți.

