Cod roșu de vânt în munți. Viteze de 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara

de Redacția Jurnalul    |    28 Dec 2025   •   09:17
Sursa foto: Meteorologii au emis o avertizare de vânt puternic, cod roșu, pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara

Cod roșu de vânt în Caraș-Severin și Hunedoara. ANM avertizează: rafale de 120-140 km/h în zonele montane peste 1800 metri, până la ora 10:00.

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod roșu de vânt pentru zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Avertizarea este valabilă până la ora 10:00. Rafale de vânt cu viteze de 120-140 km/h vor afecta zonele situate peste 1800 de metri altitudine.

Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara sunt sub alertă de tip Cod roșu de vânt. Avertizarea a fost emisă duminică, la ora 8:44. Codul roșu este valabil de la ora 8:53 până la ora 10:00.

ANM avertizează despre intensificări puternice ale vântului. Vitezele la rafală vor ajunge la 120-140 km/h în zonele montane de peste 1800 metri. Este cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică.

Avertizarea vizează exclusiv zonele montane de peste 1800 metri altitudine. Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara au zone montane care depășesc această cotă. Vârfurile din aceste județe sunt expuse la vânturi extrem de puternice.

