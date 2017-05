Plantele talisman care aduc sănătatea

Ca să-ți meargă bine-n toate, împodobește-ți casa cu flori. Și nu cu unele alese la întâmplare, ci cu cele care alungă ghinionul și atrag ca un magnet buna înțelegere, scrie clicksanatate.ro.

Trandafirii pitici atrag energiile pozitive

Ai primit în dar un ghiveci cu trandafiri pitici (Rosa hybrid)? După ce florile s-au ofilit, nu arunca planta, căci ea înflorește din primăvară până-n toamnă. Reprezintă un soi hibrid care poate fi cultivat și în glastră. Se încadrează perfect pe pervazul ferestrei, deoarece are înălțimea limitată. Soiuri precum Red Minimo, Starina, Sorcerer nu depășesc 40 de centimentri în înălțime. În ciuda dimensiunilor mici, se spune despre aceste flori că au o influență benefică asupra stării noastre generale și că atrag energiile pozitive.

Floarea de ceară înseamnă armonie

O plantă despre care se spune că aduce armonie și fericire în cuplu este floarea de ceară (Hoya carnoasa). Mai este cunoscută și sub denumirea de Lacrimile Maicii Domnului. Are florile de formă stelată, cu petale cărnoase, ca de ceară, albe sau roz-pal, dispuse sub forma unor umbreluțe. Florile emană un parfum unic și secretă picuri dintr-un lichid dulce. Plante nu are nevoie de îngrijire specială, fiind suficient să o uzi o dată pe săptămână vara și s-o așezi într-un loc unde razele soarelui să nu cadă direct pe frunze. Pentru că este o liană, îi trebuie un suport pe care să se cațăre.

Bambusul alungă răul

Bambusul norocos (Dracaena sanderiana) dă o pată de culoare locuinței tale și este ușor de întreținut. Conform principiilor Feng Shui, în casa unde există bambus își vor face loc numai lucrurile bune, iar membrii ei vor fi feriți de probleme. Planta, originară din Asia, atrage fericirea și te protejează de rău. Poate să se dezvolte în apă, în pământ și în lână minerală. Există peste 1.400 de specii de bambus. Unele înfloresc anual, altele mai rar, iar câteva fac primele flori la un secol de la plantare.