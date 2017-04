6 alimente pe care trebuie să le arunci din casă dacă vrei să slăbești

Am fost abordată de mai multe persoane, de când am început blogul, care-mi scriau disperate că nu mănâncă mare lucru și totuși au mai multe kg decât și-ar dori și colăcei în jurul taliei. O doamnă îmi spunea că nici măcar nu se atinge de carne. Undeva, cândva s-a înrădăcinat ideea că te-ai îngrășa dacă mănânci carne când, de fapt, am mai explicat pe blog, proteinele intensifică arderile metabolice și te ajută să slăbești. De aici și dieta pe bază de proteine. Desigur că am mai spus și că nu sunt de acord cu eliminarea niciunui element, carbohidrați, grăsimi sau proteine.

Am stat de vorbă cu multe dintre aceste persoane pentru că, mai mereu, răspunsul este o dietă nepotrivită. Sunt alimente despre care avem senzația că n-am mâncat mare lucru când, de fapt, ele ne îngrașă îngrozitor. Și, mai ales, în zona abdominală.

Pentru început, iată ce alimente trebuie neapărat să aruncați din casă dacă vreți să slăbiți:

1. Produse procesate, congelate, cu mulți conservanți

În general, pentru a rezista atât de mult timp, producătorii folosesc o cantitate mare de sare pentru a conserva aceste alimente ceea ce va duce la retenție de apă. În plus, mai ales în cazul produselor congelate, acestea sunt deshidratate așa că vor conține mai multe calorii decât aceeași cantitate din varianta proaspătă a produsului. Cu partea proastă că veți simți nevoia să mâncați mai mult pentru a vă sătura. Din păcate, stomacul vostru nu numără calorii.

Și aici mă refer la toate genurile de produse: mezeluri, iaurturi cu diverse arome, creme de brânză etc. Cheia unei siluete frumoase și a unui abdomen plat este simplitatea.

2. Produsele cu îndulcitori artificiali

Deși sunt trecute la categoria dietetice, acestea îngrașă, uneori, chiar mai mult decât cele care conțin zahăr.

3. Alcool

Alcoolul conține multe calorii și, în plus, acestea sunt goale. Adică, exact ca-n cazul chipsurilor și a mâncării de tip fast food, nu vin și cu nutrienții de care organismul are nevoie în funcționarea sa. Și, mai rău, pentru a descompune aceste calorii, organismul va folosi din rezervele sale de nutrienți rezultând carențe care, apoi, se vor traduce prin poftă de mâncare mai mare și tânjit după alimente nesănătoase. Deci intrați într-o spirală care nu va duce decât la probleme de sănătate și îngrășare.

Desigur că, în mod obișnuit, când nu țineți cură de slăbire, puteți consuma și alcool, atâta timp cât e cu măsură sau compensați în alte moduri. Sau dacă aveți un metabolism intens. Dar, din moment ce vă puneți problema să slăbiți, e clar că nu este cazul.

Citeste mai mult pe andreeasava.ro