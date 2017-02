Dieta MINUNE cu lămâie: 7 zile pentru o mărime mai mică la blugi (MENIU complet)

Deși nu este unul din cele mai gustoase fructe, lămâia se numără în topul preferințelor grație numeroaselor sale beneficii. Pe lângă efectele antiseptice și antiinflamatoare, lămâile întăresc sistemul imunitar și sunt cunoscute pentru proprietățile lor alcalinizante. Astfel, aceste fructe sunt ideale atât în curele de slăbire, cât și pentru menținerea greutății și a sănătății sistemului digestiv.



Evident, toate persoanele care încearcă să slăbească au integrat în dieta lor acest aliment-minune. Heidi Klum și Jennifer Aniston se mențin frumoase și în formă tot cu ajutorul lămâii, urmând o dietă care are la bază lămâie. Puteți să eliminați toxinele, să deveniți mai energice și să scăpați de greutatea în exces urmând același plan simplu de 7 zile.



Dr. Andre, nutriționistul www.sofeminine.co.uk, propune o dietă de o săptămână, la sfârșitul căreia vom putea purta blugi cu o mărime mai mică. Iată planul:



Duminică - DETOX

Înainte de a începe dieta, este necesară o zi de detoxifiere, dar asta nu înseamnă că vă veți înfometa. Totuși, este necesară o zi în care să consumați doar alimente naturale care vă vor ajuta în procesul de eliminare a toxinelor.



Accelerați acest proces prin consumul de limonadă la temperatura camerei pe parcursul întregii zile.



Nu consumați ceai, cafea sau alcool.



Rețeta limonadei: 2 linguri de suc de lămâie, 300 ml de apă filtrată, două lingurițe de sirop de arțar, un vârf de cuțit de piper Cayenne.



Rețeta supei de legume: un morcov, o țelină, jumătate de ceapă, patru ridichi, o mână de păstăi de fasole și jumătate de bulb de fenicul. Tăiați mărunt toate legumele și puneți-le la fiert .



După această primă zi veți pierde între jumate de kg și un kg în funcție de greutate și forma corpului.



Meniu:

La trezire (7:30) - un pahar de limonadă



Micul dejun (8:00) - salată de fructe (căpșune, zmeură, mure, afine și cireșe); un măr, o pară, un iaurt organic și o mână de migdale crude



Gustarea I: un pahar de limonadă; o banană; o mână de semințe de floarea soarelui sau de dovleac crude.



Prânz: salată de linte sau de fasole boabe cu lămâie, oțet și ulei de măsline extravirgin.

Gustare II: un pahar de limonadă; o salată mică de crudități sau o mână de fructe uscate.



Cină: pește la grătar cu zeamă de lămâie și legume la abur.

Cu o oră înainte de culcare: un pahar de limonadă călduță sau fierbinte



Luni

În prima zi a dietei propriu-zise, indicat ar fi să beți cât mai multă limonadă. Apa și lămaia îmbunătățesc funcționarea sistemului digestiv, reglând tranzitul intestinal.



Meniu:

La trezire (7:30) - apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00) - salată de fructe (un bol), un iaurt, 2 linguri de ovăz; 300 ml de lapte organic sau de soia.



Gustarea I: 8 migdale crude și un pahar de suc de fructe proaspăt stors diluat cu apă.



Prânz: supă de legume; sandwich din pâine integrală și brânză gratinată.



Gustare II: două rondele de ovăz, câteva roșii cherry și o lingură de brânză cottage



Cină: pește/pui/tofu la grătar cu sos de lămâie, ulei și usturoi și spanac sote în wok cu o lingură de semințe de susan; piersici la cuptor și scorțișoară.



Cu o oră înainte de culcare: suc de lămâie și apă caldă.



Marți

Astăzi va trebui să utilizezi vitamina C și efectele sale benefice în avantajul tău. Pentru a-ți atinge scopul, consumă cât mai multe fructe și legume.



Meniu:

La trezire (7:30): apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00): un ochi, două felii de pâine toast integrală cu foarte puțin unt și o roșie; un măr, 300 ml de lapte de soia sau organic.



Gustarea I: două caise proaspete sau uscate, câteva arahide nesărate, smoothie de lămâie, măr și creson.



Prânz: câte trei linguri de năut și fasole boabe, amestecate cu roșii și ardei gras verde, suc de lămâie; o chiflă integrală, o salată verde mare; un kiwi.



Gustare II: 2 rondele de ovăz, brânză cottage și căpșune.



Cină: tocăniță de legume (roșii, năut, spanac, cartofi și grâu integral); o banană și 2 pătrățele de ciocolată neagră.



Miercuri

Planul alimentar de astăzi va pune accentul pe echilibrarea nivelului de zahăr din sânge. Sucul de lămâie și consumul de proteine fac minuni în acest sens.



Meniu

La trezire (7:30): apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00): căpșune și zmeură amestecate cu două linguri de ovăz și 300 ml de lapte; o nectarină.



Gustarea I: salată de fructe și suc de lămâie; 300 ml de lapte organic sau de soia.



Prânz: salată de fasole boabe (orice tip); chiflă integrală cu puțin unt; un iaurt natural.

Gustare II: o lingură de semințe de floarea-soarelui; un ciorchine mic de struguri.



Cină: somon file cu suc de lămâie, preparat la cuptor alături de un mic de legume la abur; o cupă de înghețată de ciocolată și câteva nuci.



Joi

Deviza zilei: mai puțin zahăr, dar mai mult carbohidrați. Cu alte cuvinte, azi va trebui să consumi carbohidrați complecși, cu eliberare treptată și un indice glicemic scăzut. Alimentele bogate în zahăr stimulează apetitul.



Meniu

La trezire (7:30): apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00): milkshake din banane (300 ml de lapte organic sau de soia, un iaurt natural, două banane mici și o linguriță de stafide); două felii de pâine toast integrală și puțin unt.



Gustarea I: semințe și fructe uscate.



Prânz: un cartof copt și o cantitate mică de boabe de fasole; o salată mare cu puțină brânză răzuită; o pară sau o piersică.



Gustare II: bastonașe din legume și hummus.



Cină: ardei umplut (amestecă patru linguri de orez basmati integral, 2 linguri de semințe de pin, arpagic tocat, roșii cherry și 60 g de brânză feta; taie ardeiul în jumătate, umple-l și asezonează-l cu o porție mare de legume la abur); măr copt, puțin sirop de arțar și scorțișoară.



Vineri

Astăzi este promovat consumul de grăsimi sănătoase. Deși un gram de grăsime conține 9 kcal/gram, grăsimile monosaturate și acizii grași sunt esențial în procesul de slăbire.



Meniu

La trezire (7:30): apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00): un ou fiert tare și o roșie feliată pe o felie de pâine neagră; o mână de zmeură.



Gustarea I: o mână de nuci; 300 ml de lapte de soia.



Prânz: somon și castravete pe o felie de pâine toast; un iaurt.



Gustare II: o piersică; câteva semințe de struguri; câteva semințe de floarea-soarelui.



Cină: paste cu ton și porumb (amestecă 6 linguri de paste integrale gătite, jumătate de conservă de ton în suc propriu, 2 linguri de porumb dulce și o mână de brocolli tăiat sau câteva felii de roșii); se servește fierbinte cu legume la abur și suc de lămâie; ca desert: piure de fructe și fructe uscate.



Sâmbătă

Ideea zilei este de a mânca alimente naturale, integrale. Cu toții știm cât de nocive sunt alimentele procesate din supermarket, prin urmare, o alegere înțealeaptă ar fi să consumăm mâncăruri cât mai simple, cu cât mai puține ingrediente.



Meniu

La trezire (7:30): apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00): salată de fructe (un bol); un iaurt natural și două linguri de ovăz; 300 ml de lapte de soia sau lapte organic.



Gustarea I: o nectarină; un mix de semințe și alune (aproximativ o mână)



Prânz: un avocado mic și creveți; salată verde cu suc de lămâie, ulei de măsline și oțet balsamic; un măr.



Gustare II: o felie de pâine toast integrală și brânză.



Cină: omletă din două ouă, chiuperci și trei linguri de brânză rasă, legume la abur; câteva căpșune; o banană mică.



Duminică

În ultima zi a acestei diete, meniul propus are scopul de a proteja buna funcționare a sistemului digestiv. O digestie proastă privează corpul de nutrienții necesari și împiedică procesul de slăbire.



Meniu

La trezire (7:30): apă caldă și suc de lămâie



Micul dejun (8:00): cereale integrale, fructe proaspete, semințe și lapte bio; un pahar de suc de mere proaspăt stors diluat cu apă.

Gustarea I: un bol mic cu guacamole și bastonașe din morcov; 300 ml de lapte de soia sau bio.



Prânz: pizza vegetariană (rețetă: taie o franzelă integrală în felii de 10 cm, întinde sos de roșii pe acestea; topping: ciuperci tăiate, felii de ardei gras, o lingură de porumb dulce și câteva feliuțe de mozzarella; se dă la cuptor)



Gustare II: salată de fructe cu semințe de floarea-soarelui.



Cină: risotto (piept de pui, orez, parmezan, suc de lămâie, concentrat de supă și suc de roșii); salată de fructe de pădure.