9 cărți înmiresmate

1. Discursul filosofic

Autor: Michel Foucault

Editura: Trei, 2024

Traducere: Ciprian Mihali

„«A detecta evenimentul care țipă printre zgomotele pe care nu le mai auzim, într-atât ne-am obișnuit cu ele.» Acest manuscris inedit al lui Foucault reprezintă o revelaţie. Descoperim, aici, nu doar un ghid pentru o altfel de istorie a filosofiei moderne, ci şi o regândire de maximă importanţă strategică a rolului filosofiei în lumea de azi: a face diagnosticul prezentului, pregătindu-ne pentru viitor mai bine decât orice altă disciplină academică.” - Cristian Iftode

Michel Foucault (15 octombrie 1926 - 25 iunie 1984), filosof, istoric al ideilor, scriitor și critic literar francez, a lăsat posterității o operă cu puternice ecouri în filosofia și istoria știintei, în psihanaliză, în sociologie etc. A absolvit École Normale Supérieure, unde a studiat filosofia cu Merleau-Ponty, și Universitatea Sorbona, obținând pe rând trei licențe: în filosofie (1948), în psihologie (1950) și în psihopatologie (1952). Între 1954 și 1960 a predat franceza la Universitatea din Uppsala, lucrând apoi pentru scurte perioade de timp la universitățile din Varșovia, Hamburg și Tunis.

A revenit în Franța, unde a fost mai întâi titular al catedrei de filosofie de la Universitatea Clermont-Ferrand, apoi la Universitatea Paris VIII, iar din 1970 a fost profesor la College de France din Paris. Printre cărțile sale se numără: Nașterea clinicii, Arheologia cunoașterii, Cuvintele și lucrurile, Istoria sexualității, Ordinea discursului, Guvernarea de sine și guvernarea celorlalți, Anormalii etc. De același autor, la Editura Trei a mai apărut Istoria nebuniei.

2. Băiatul sclipitor

Autor: Paul Auster

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Iulia Gorzo

Stephen Crane, scriitorul care a transformat literatura americană de la începutul secolului trecut, este protagonistul cărții lui Paul Auster. Băiatul sclipitor urmărește aventura tânărului care, ca să-și scrie reportajele ce-i țin spiritul în viață, povestirile, nuvelele, poemele și romanele, trăiește fiecare zi ca pe o călătorie nebunească în necunoscut: se amestecă printre muncitorii și vagabonzii de pe chei ca să le învețe purtările și vorba, ia, donquijotesc, apărarea unei prostituate într-un celebru proces care a împărțit presa vremii în două tabere, schimbă cursul alegerilor prezidențiale printr-un articol scris în focul vârstei de douăzeci de ani, se lasă torturat de dragostea fără șansă care-și găsește împlinirea la bordel, supraviețuiește eroic unui naufragiu răsunător ca să emigreze până la urmă în Anglia, unde se împrietenește cu Joseph Conrad. Băiatul sclipitor oferă nu doar imaginea pasionantă a unei vieți trăite cu îndrăzneală, ci și biografia unui scriitor genial.

Notorietatea în lumea literară a venit pentru Paul Auster odată cu Trilogia New York-ului (1985-1986), urmată de În țara ultimelor lucruri (1987), Palatul lunii (1989), Muzica întâmplării (1990), Leviathan (1992), Mr. Vertigo (1994), Tombuctu (1999), Cartea iluziilor (2002), Noaptea oracolului (2003), Sunset Park (2010), 4 3 2 1 (2017). În seria Anansi. Contemporan au apărut Palatul lunii și Noaptea oracolului.

3. Când Hitler a furat iepurele roz

Autoare: Judith Kerr

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Luminița Gavrilă

În Germania anului 1933, Anna trăiește cu capul în nori, prea ocupată cu temele și cu mersul la săniuș ca să plece urechea la discuțiile despre Hitler. Însă într-o zi ea și fratele ei sunt nevoiți să fugă din țară, în grabă și pe ascuns, departe de tot ce cunosc și mai ales de amenințarea nazistă. Așa începe marea lor aventură, uneori înspăimântătoare, adesea amuzantă și cu siguranță din ce în ce mai fascinantă, pe măsură ce copiii trec prin noi și noi întâmplări. Judith a scris Când Hitler a furat iepurele roz gândindu-se la propria călătorie, astfel încât copiii ei să cunoască drumul pe care l-a străbătut de la copilărie la maturitate, precum și sacrificiile făcute de părinți, totul pentru a-i proteja pe ea și pe fratele ei. Romanul Când Hitler a furat iepurele roz a fost ecranizat în anul 2019, în regia lui Caroline Link.

Judith Kerr (1923-2019) s-a născut la Berlin, într-o familie de evrei germani. Tatăl ei, Alfred Kerr, scriitor apreciat, i-a criticat pe naziști cu mult înainte ca aceștia să ajungă la putere, iar familia lui Judith a trebuit să părăsească țara în 1933, pe când ea avea doar nouă ani.

4. Ochi pentru ochi

Autor: M.J. Arlidge

Editura: Trei, 2024

Traducere: Alexandra Fusoi

„Emily” este o mamă singură devotată.

„Jack” are o slujbă nouă, într-un oraș nou.

„Russell” e pe punctul să se îndrăgostească.

Toți au același secret: niciunul dintre ei nu e cine spune că ar fi. Se numără printre cei doar nouă criminali din Marea Britanie cărora li s-a acordat dreptul la anonimat după ispășirea pedepsei, din cauza crimelor atroce pe care le-au comis.

Dar dacă familiile victimelor află adevărata identitate a criminalilor? Consiliera de probațiune Olivia Campbell e prinsă într-un foc încrucișat când sunt căutați atât cel care a divulgat identitățile secrete, cât și justițiarii ucigași dezlănțuiți de scurgerile de informații…

De același autor, la Editura Trei au apărut 11 romane din seria Helen Grace: Ghici cine moare primul (declarat cel mai bun roman polițist de debut din Marea Britanie în 2014), Ghici ce-i în cutie, Casa păpușilor, Ghici care-i mincinosul, Băiatul pierdut, De-a v-ați ascunselea, Mă iubește, nu mă iubește, Ghici cine urmează, Ghici cine pândește în pădure, Adevăr sau provocare și De-a șoarecele și pisica.

5. Parisul la răscruce

Autoare: Mary McAuliffe

Editura: Corint, 2024

Traducere: Alina Pavelescu

În această nouă carte din seria dedicată celui mai iubit oraș al lumii, Mary McAuliffe merge pe urmele intelectualilor și ale elitei pariziene din anii 1930, un deceniu tumultuos, cu petreceri zgomotoase și mișcări de stradă. Veți afla cum se desfășura viața celor mai cunoscuți parizieni, cu bucurii și necazuri, iubiri și despărțiri, realizări și eșecuri. Totodată, veți descoperi felul în care Marele Crah de pe Wall Street i-a afectat pe cei mai vestiți locuitori ai Parisului și cum priveau ascensiunea lui Adolf Hitler în Germania personalități precum André Gide, Simone de Beauvoir sau Jean Renoir. Cu ajutorul fotografiilor care îmbogățesc volumul, formidabila epocă a anilor 1930 este readusă la viață.

6. Zbuciumul somnului

Autoare: Clara Kumagai

Editura: Trei, 2024

Traducere: Dana Ionescu

Sub insulele Japoniei trăiește un somn. Sora îl urăște. Somnul s-a zvârcolit și a provocat un cutremur atât de puternic, încât a crăpat timpul. A distrus casa Sorei și a luat-o pe mama sa. Acum, ea și tatăl ei, om de știință, trăiesc aproape de fusuri - locuri sălbatice, abandonate, periculoase. Acolo timpul se deformează, amintirile se sfărâmă și răsar umbre, licăriri ale lucrurilor care nu sunt în întregime umane. După ce și tatăl Sorei dispare, ea nu are de ales decât să se aventureze în aceste spații interzise pentru a-l găsi pe el, pentru a-și găsi mama și, poate, pentru a găsi chiar somnul...

Clara Kumagai are rădăcini în Canada, Japonia și Irlanda. Lucrările sale de ficțiune și non-ficțiune pentru copii și adulți au fost publicate în The Stinging Fly, The Irish Times, Banshee, Room, The Kyoto Journal și Cicada. Zbuciumul somnului este primul său roman.

7. Picioare de lotus

Autor: Bogdan Răileanu

Editura: Polirom, 2024

„Proza scurtă a lui Bogdan Răileanu are ceva din Wells Tower, iar despre Wells Tower s-a scris că e cea mai bună dovadă că America nu are nevoie de un au-delà suprarealist, America e deja au-delà, trebuie doar să o descrii în amănunțime. În Picioare de lotus această impresie înșelătoare vine dintr-o tehnică subtilă, a colajului. Lumea văzută de Ion B. ar putea fi aici Viața văzută de Bogdan R. Abil și inteligent, autorul decupează și lipește detaliile unei lumi care e tot timpul cu câteva minute înainte de dezintegrare. Și în această tornadă de nume, locuri și lucruri uluitoare se întâmplă să ai parte și de câte o minune. Fie că e vorba de un Iisus care seamănă cu Vincent Gallo, fie doar de un colț de balcon spre plajă în Spania, la Tarifa, unde poți să stai seara târziu și să adulmeci vântul.” - Augustin Cupșa

8. Războiul secret

Autor: Max Hastings

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Lucia Popovici

Printre numeroasele cărţi având ca autori sau personaje spioni celebri, multe fiind scrieri memorialistice adesea „înfrumuseţate”, lucrarea reputatului istoric militar Max Hastings se remarcă printr-o abordare globală şi obiectivă a activităţilor de intelligence din timpul celui de Al Doilea Război Mondial, coroborată cu evenimentele propriu-zise de pe teatrele de luptă din Europa, Asia, Pacific sau Africa de Nord şi completată cu o serie de poveşti şi detalii captivante. Serviciile de informaţii - dintre care mai importante au fost cele din Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Uniunea Sovietică şi Japonia - au avut un rol esenţial în desfăşurarea ostilităţilor şi în configurarea lumii postbelice, chiar dacă nu ele au fost cele care au influenţat decisiv soarta războiului, ci puterea armelor, sacrificiile umane şi forţa economică a combatanţilor. Criptarea şi spargerea codurilor, interceptările, fotografierea aeriană, spionii şi „cârtiţele”, trădătorii şi colaboraţioniştii, interogarea prizonierilor de război şi, nu în ultimul rând, partizanii şi mişcările de gherilă au influenţat de cele mai multe ori deciziile operative ori s-au răzbunat atunci când au fost ignorate (mai ales în ţările cu regimuri dictatoriale). Războiul secret este o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca oricărui cititor interesat sau pasionat de istoria celui de Al Doilea Război Mondial.

9. China după Mao

Autor: Frank Dikötter

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Dan Bălănescu

De la moartea lui Mao în 1976, China a cunoscut o ascensiune economică fulgurantă. Acest „miracol” nu a fost însă însoţit în plan politic de un proces de democratizare. Partidul Comunist a continuat să se îmbogăţească şi să-şi consolideze dictatura, exercitând un control drastic asupra populaţiei şi instituind unul dintre cele mai sofisticate sisteme de supraveghere în masă existente în lume. Beneficiind de acces la sute de documente inedite - procese-verbale secrete ale şedinţelor conducerii superioare a partidului, arhive locale sau rapoarte bancare confidenţiale -, Frank Dikötter analizează politica importului de tehnologie, reprimarea brutală a mişcărilor care au culminat cu evenimentele din piaţa Tiananmen în 1989, câştigul obţinut de China în urma crizei financiare mondiale din 2008 şi strategiile agresive aplicate de aceasta pe scena internaţională.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹