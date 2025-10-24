Adventure, la 5.000 de euro

Propulsată de un motor bicilindric de 554 cm³, ce dezvoltă 55 CP și 54 Nm, SRT600S oferă o combinație reușită între putere, manevrabilitate și confort.

Motocicleta se remarcă printr-un pachet complet de echipamente: ecran TFT de 7 inchi, moduri de condus, control de tracțiune, încălzire pentru mânere și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri - dotări rare în acest segment de preț.

Cu o suspensie Marzocchi, poziție relaxată și greutate bine echilibrată, SRT600S este pregătită atât pentru navetă urbană, cât și pentru escapade lungi. Prețul de lansare, de sub 5.000 de lire în Marea Britanie, o poziționează semnificativ sub rivalii japonezi.

Singurele rezerve țin de intervalele dese de revizie și de calitatea unor componente, însă per ansamblu QJMotor SRT600S promite să devină una dintre cele mai atractive oferte din clasa adventure mid-weight.