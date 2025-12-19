Bolt fără șofer: 100.000 de autonome, în UE

Colaborarea îmbină platformele AV-Ready ale Stellantis cu rețeaua extinsă de mobilitate Bolt, activă în peste 50 de țări, și are ca obiectiv lansarea serviciilor comerciale de transport persoane fără șofer.

Primele teste sunt programate să înceapă din 2026, urmând ca implementarea să se facă etapizat, de la prototipuri și flote-pilot până la extinderea la scară industrială, cu un obiectiv inițial de producție stabilit pentru 2029. Vehiculele autonome vor fi integrate în platforma Bolt, oferind o alternativă de mobilitate partajată sigură și eficientă pentru orașele europene.

Obiectivul este de a avea 100.000 de vehicule autonome pe platformă până în 2035, contribuind totodată la reducerea emisiilor și la fluidizarea traficului urban.