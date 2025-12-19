x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Bolt fără șofer: 100.000 de autonome, în UE

Bolt fără șofer: 100.000 de autonome, în UE

de Cătălin F. Vărzaru    |    19 Dec 2025   •   10:30
Bolt fără șofer: 100.000 de autonome, în UE
Sursa foto: Stellantis și Bolt au anunțat un parteneriat  pentru dezvoltarea vehiculelor autonome 

Stellantis și Bolt au anunțat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea și implementarea pe scară largă a vehiculelor autonome de nivel 4 în Europa.

Colaborarea îmbină platformele AV-Ready ale Stellantis cu rețeaua extinsă de mobilitate Bolt, activă în peste 50 de țări, și are ca obiectiv lansarea serviciilor comerciale de transport persoane fără șofer.

Primele teste sunt programate să înceapă din 2026, urmând ca implementarea să se facă etapizat, de la prototipuri și flote-pilot până la extinderea la scară industrială, cu un obiectiv inițial de producție stabilit pentru 2029. Vehiculele autonome vor fi integrate în platforma Bolt, oferind o alternativă de mobilitate partajată sigură și eficientă pentru orașele europene.

Obiectivul este de a avea 100.000 de vehicule autonome pe platformă până în 2035, contribuind totodată la reducerea emisiilor și la fluidizarea traficului urban.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bolt stellantis vehicule autonome
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri