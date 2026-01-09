Cum salvează fermierii ucraineni sectorul agricol la integrarea UE

Integrarea Ucrainei în UE: Cum să adopte standardele agricole europene fără să-și distrugă fermierii

Acordul comercial semnat de Ucraina în octombrie 2025 cu partenerii europeni deschide porți noi pentru comerț și cooperare. Dar vine și cu o provocare uriașă: implementarea regulilor UE în producția de culturi și creșterea animalelor până la 1 ianuarie 2028.

Fermierii ucraineni, sub presiune maximă

Agricultorii din Ucraina se tem că standardele agricole UE vor scumpi produsele lor, riscând să piardă piețele non-europene esențiale. Andrii Dykun, șeful Consiliului Agrar Panucrainean, avertizează într-o analiză explozivă: fără adaptări, pierderile doar din produsele de protecție a plantelor ar putea depăși 2,5 miliarde de euro anual – adică 70-150 de euro pe hectar. Asta din cauza interzicerii a circa 100 de substanțe active. Impactul total asupra sectorului agricol? Mult mai devastator, lovind cel mai tare micii și mijlocii producători, coloana vertebrală a satelor ucrainene.

Poziție unică în istoria UE

Ucraina e prima țară după decenii care intră în Uniunea Europeană cu un sector agricol competitiv și funcțional, chiar și în mijlocul războiului total. Totuși, regulile ce au cerut ani de pregătire altor țări devin acum o bombă tehnologică și economică. "Trebuie să transformăm standardele UE în unealtă de dezvoltare, nu în barieră", insistă Dykun.

Soluția: „O țară, două sisteme”

Cheia? Un model dual: conformitate totală cu UE pentru exportul european, dar păstrarea modelului actual pentru celelalte piețe globale, ca să rămână competitivi. Pentru 2026, prioritățile sunt clare:

Evaluare oficială a impactului economic pe segmente agricole.

Perioade de tranziție realiste, ca cele acordate țărilor din Europa Centrală și de Est.

Implementare graduală: întâi exportatorii, apoi piața internă.

Sprijin financiar via instrumente UE, inclusiv Facilitatea Ucraina.

Condiții speciale pentru mici producători, zone de front și teritorii eliberate.

Sisteme moderne de trasabilitate pentru regimuri separate pe piețe.

Astfel, integrarea europeană în agricultură poate deveni un motor de creștere, nu un dezastru. Fermierii ucraineni merită o tranziție inteligentă – viitorul sectorului depinde de asta, potrivit European Pravda.