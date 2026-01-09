x close
Dezastru în București! Multe blocuri rămân fără căldură până pe 12 ianuarie

de Adrian Stoica    |    09 Ian 2026   •   10:49
Sursa foto: o mare parte din locatarii celor 3.000 de blocuri din Capitală afectate vor trebui să se descurce cum pot

Termoenergetica a anunțat că a prelungit termenul pentru revenirea căldurii în apartamentele debranșate de la furnizare agentului termic până cel mai devreme pe 12 ianuarie, după ora 23,30.

Astfel, o mare parte din locatarii celor 3.000 de blocuri din Capitală afectate vor trebui să se descurce cum pot în zilele următoare care se anunță foarte friguroase.

Termoenergetica, societate aflată în subordinea Primăriei Capitalei invocă, pentru această întârziere, faptul că se confruntă cu un „debit insuficient pentru livrare apă caldă de consum și încălzire furnizat de către CET SUD”, deși avaria care a avut loc aici a fost rezolvată încă din 6 decembrie. Acuzația este însă respinsă de producătorul agentul termic, compania ELCEN Bucureștia, din subordinea Ministerului Energiei, care susține că situația este generate acum de  starea prostă a rețelei de termoficare din București pentru lipsa parametrilor.

Avaria de la CET Sud s-a produs în dimineața zilei de duminică, 4 ianuarie, la un cazan-turbină care încălzește apa. Defecțiunea a afectat mai ales blocurile din Sectoarele 2 și 3, parțial cele din Sectoarele 4 și 5, iar sistemul a ajuns la o funcționare de 62%.

 

