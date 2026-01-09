Se lansează noi titluri de stat Tezaur pentru populație

Noile titluri vor putea fi cumpărate atât prin unitățile Trezoreriei Statului, cât și prin rețeaua Poștei Române și online, prin platforma ghișeul.ro. În vederea finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro.

Titlurile Tezaur sunt denominate în lei, au o valoare nominală de 1 leu și sunt destinate exclusiv populației. Dobânzile și câștigurile obținute din deținerea acestor titluri sunt neimpozabile, caracteristică menținută și pentru emisiunea din primele luni ale anului 2026.

Programul Tezaur este unul dintre instrumentele prin care Ministerul Finanțelor atrage economiile populației pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Detaliile privind dobânzile aferente emisiunii din ianuarie–februarie 2026 urmează să fie anunțate ulterior, odată cu deschiderea oficială a subscrierilor.