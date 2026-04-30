China și-a arătat mușchii la Salonul Auto de la Beijing

Nu mai este doar cel mai mare salon din lume ca dimensiune sau număr de premiere, ci locul unde se lansează cele mai relevante modele și unde se vede, în timp real, direcția în care merge industria. Și ediția din acest an a fost dominată de producătorii chinezi, care au venit cu o gamă impresionantă de modele, de la vehicule electrice accesibile până la produse de lux și supercaruri. În fața acestei demonstrații de forță, planificată aidoma unui cincinal comunist, constructorii tradiționali ar trebui să-și pună întrebarea dacă le este amenințată însăși existența, pentru că, uneori, ce le-a mai rămas este doar marca de renume pe care o vând scump.

În prim-plan s-a aflat ofensiva brandurilor premium chineze, iar Zeekr este probabil cel mai bun exemplu. Marca a prezentat o gamă completă, bine structurată, care arată clar ambiția de a concura direct cu BMW, Mercedes sau Audi. Modelul central al standului a fost Zeekr 009, un monovolum electric de lux complet reproiectat. Acesta nu mai este doar un vehicul pentru transport VIP, ci un produs versatil, disponibil atât în configurație de șase locuri, orientată spre business, cât și într-o versiune cu șapte locuri, gândită pentru familii. Interiorul este unul dintre cele mai sofisticate din segment, cu scaune individuale de tip „business class”, materiale premium, funcții de masaj și sisteme multimedia dedicate fiecărui pasager. Alături de acesta, Zeekr a pus accent pe SUV-uri, prin modelele 8X și 9X. Zeekr 8X este un SUV de performanță extremă, construit pe o arhitectură electrică de ultimă generație, cu sistem de 900V, capabil să livreze puteri impresionante și accelerații de nivel supercar. Este genul de model care nu mai încearcă să țină pasul cu rivalii occidentali, ci să îi depășească. OMODA a lansat modelul 4 Ultra. Designul este agresiv și futurist, cu linii geometrice și accente inspirate din estetica digitală, iar interiorul este complet orientat spre experiență. Iluminarea ambientală RGB poate fi personalizată în detaliu, sistemul de infotainment include funcții de gaming și integrare cu ecosisteme digitale, iar interacțiunea cu mașina se face inclusiv prin comenzi vocale bazate pe inteligență artificială. Din punct de vedere tehnic, modelul folosește un sistem super-hibrid. BYD a fost, la rândul său, unul dintre cei mai agresivi expozanți, demonstrând o capacitate impresionantă de a acoperi toate segmentele de piață. De la sedanuri electrice elegante și eficiente, până la SUV-uri robuste și modele de performanță extremă, gama prezentată a fost una dintre cele mai diverse din întregul salon. În zona de top, brandul a mizat pe modele dezvoltate sub diviziile sale premium, inclusiv supercaruri electrice cu puteri de peste 1.000 CP, capabile de accelerații sub două secunde, dar și sedanuri de lux cu tehnologii avansate de conducere autonomă și sisteme multimedia sofisticate. Aceste modele nu mai sunt simple exerciții de imagine, ci produse reale, pregătite să intre pe piață. Tot în zona producătorilor chinezi, s-a remarcat și abordarea unor branduri precum Leapmotor sau Lynk & Co, care demonstrează că tehnologia avansată nu mai este rezervată segmentului premium. Leapmotor a prezentat un model electric compact, accesibil, dar bine echipat, cu autonomie solidă și performanțe mai mult decât suficiente pentru utilizarea zilnică. Lynk & Co, în schimb, a mers în direcția performanței și a designului, prezentând un coupe electric spectaculos, cu linii dramatice și specificații tehnice impresionante, sugerând intrarea brandului în zona GT-urilor de înaltă performanță.

Replica europenilor

În acest context dominat de ofensiva chineză, producătorii europeni au venit cu modele importante dedicate, în special, clientelei din China. BMW a dezvăluit vedeta principală Seria 7. Exteriorul este mai modern, cu accente minimaliste și o grilă frontală iluminată, dar adevărata transformare este la interior. BMW introduce Panoramic iDrive, un sistem care proiectează informațiile pe întreaga bază a parbrizului, reducând nevoia de instrumente clasice și transformând experiența de condus într-una complet digitală. Interiorul este dominat de ecrane și tehnologii multimedia, inclusiv un ecran mare dedicat pasagerilor din spate, care transformă mașina într-un spațiu de relaxare și divertisment. Producătorul bavarez a prezentat și iX3 Long Wheelbase, care are un ampatament mărit pentru a oferi mai mult spațiu pasagerilor din spate, un aspect extrem de important pentru clienții chinezi. În zona de performanță M5 vin într-o versiune hibridă, combinând un motor V8 cu un sistem electric pentru a livra peste 700 CP. Stellantis, prin Peugeot, a ales să transmită un mesaj strategic mai degrabă decât să lanseze modele de serie. Concept 6 și Concept 8 sunt două direcții clare pentru viitorul mărcii. Concept 6 este un sedan de mari dimensiuni, cu o siluetă elegantă și dinamică, ce combină elemente de sedan și shooting brake, în timp ce Concept 8 este un SUV impunător, cu un design robust și proporții generoase. Modelul central al standului Mercedes a fost GLC L EV, un SUV electric dezvoltat special pentru China. Este primul GLC complet electric și vine într-o versiune cu ampatament mărit, disponibil atât cu 5, cât și cu 6 locuri. Alături de acesta, Mercedes a lansat CLA 260 L, o berlină electrică mai accesibilă, tot cu ampatament lung, gândită să atragă clienți mai tineri și să extindă baza de clienți a mărcii în China. Volkswagen a arătat 9X, un SUV mare electrificat, de tip range-extender. Acesta combină un sistem electric cu un motor termic folosit ca generator, ceea ce îi permite o autonomie totală foarte mare. Modelul are un design modern, cu linii fluide, mânere retractabile și senzori LiDAR integrați, semn că VW pune accent pe conducere autonomă și tehnologii inteligente. UNYX 08 este un alt model, dezvoltat împreună cu Xpeng, ceea ce arată clar direcția Volkswagen: parteneriate locale pentru a accelera dezvoltarea tehnologică. Un element interesant a fost și lansarea noului Golf GTI 2026. Acesta păstrează motorul turbo de 2.0 litri, cu aproximativ 220 CP, dar vine cu un design actualizat și tehnologii moderne la interior.

Americanii - discreți, japonezii - tradiționali

Producătorii americani au avut o prezență mai discretă, ca și cum Trump ar fi certat cu Xi Jinping. Tesla a mizat pe consolidarea gamei existente, în special pe modelele Model 3 și Model Y, care rămân populare, dar sunt din ce în ce mai puternic concurate de rivalii locali. Ford a prezentat concepte electrice și modele adaptate pieței chineze, însă fără lansări spectaculoase care să atragă atenția în mod deosebit. Japonezii au rămas fideli abordării lor tradiționale. Toyota a fost principalul reprezentant și a venit cu un model extrem de important pentru strategia sa: bZ7, un sedan electric de mari dimensiuni dezvoltat special pentru China. Acesta marchează un pas decisiv pentru Toyota în zona vehiculelor electrice dedicate, fiind construit pe o arhitectură nouă și integrând tehnologii dezvoltate împreună cu parteneri locali. Honda a venit cu o abordare mai orientată spre viitor, prezentând concepte electrice destinate în special mediului urban. Hyundai a avut cel mai important moment al său prin lansarea modelului IONIQ V, un vehicul electric complet nou, dezvoltat special pentru piața chineză. Acesta nu este doar încă un model din gama IONIQ, ci primul produs construit explicit pentru China, ceea ce spune foarte mult despre schimbarea de strategie a constructorului coreean. Designul este complet nou și introduce limbajul stilistic „The Origin”, care va defini viitoarele modele electrice Hyundai. ONIQ V este construit pe platforma electrică E-GMP și utilizează o arhitectură de 800V, ceea ce îi permite încărcare ultra-rapidă și performanțe solide. Autonomia estimată depășește 600 km în ciclul chinezesc, iar accentul nu este pus pe performanță brută, ci pe confort, stabilitate și eficiență. Interiorul este, poate, partea cea mai spectaculoasă: un ecran panoramic de 27 de inchi, rezoluție 4K, domină bordul, iar sistemele digitale sunt complet integrate, inclusiv un head-up display avansat și un asistent vocal bazat pe inteligență artificială.

Avantaje

tehnologii noi la prețuri competitive

apar mărci noi

producătorii tradiționali, forțați să scadă prețurile

Dezavantaje

industria auto europeană pierde teren

sunt afectate locuri de muncă

expansiunea chinezilor poate afecta și industria auto din România

CIFRE

181 de modele în premieră mondială

71 de concepte

1.450 de vehicule expuse

