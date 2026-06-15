Chef Richard Abou Zaki, pe scena Congresului Internațional de Gastronomie de la Milano, la care au participat cei mai apreciați Chefi la nivel mondial

„Am avut onoarea să vorbesc pe una dintre cele mai importante scene ale gastronomiei internaționale: Identità Golose. Înaintea mea au urcat pe scenă nume uriașe ale gastronomiei mondiale, Alain Ducasse, Carlo Cracco, Niko Romito și Virgilio Martínez. Vorbim despre unii dintre cei mai mari bucătari ai lumii, iar faptul că am fost acolo, pe aceeași scenă internațională, alături de ei, a fost o onoare imensă. Am vorbit despre libertatea creativă în bucătărie, despre noua gastronomie mondială și despre felul în care îmi imaginez viitorul acestei meserii. În fața unei săli pline, cu multă emoție, am atins teme care mă definesc profund. Pentru mine, bucătăria nu este doar tehnică. Este libertate, curaj, identitate, emoție și expresie creativă. Asta este unul dintre motivele pentru care fac această meserie: pentru momentele în care bucătăria devine voce, idee și libertate”, a declarat Chef Richard Abou Zaki, alături de care a fost prezent la eveniment și Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite care acum face parte din echipa restaurantului cu o stea Michelin Retroscena.

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