Iar CX-60 este probabil cea mai clară demonstrație a acestei schimbări de filozofie. Pentru că atunci când privești noua Mazda CX-60 Homura Plus e-Skyactiv PHEV nu ai impresia că te afli în fața unei alternative la BMW X3, Audi Q5 sau Mercedes-Benz GLC, ci că japonezii au decis pur și simplu să intre cu bocancii în sufrageria premium a germanilor. Am testat peste 400 de kilometri, timp de trei zile, noul CX-60 pe autostradă, pe drumuri naționale, pe serpentinele care urcă spre Munții Făgăraș și pe câteva porțiuni de drum desfundat care nu aveau ce căuta pe traseul unui SUV de aproape 67.000 de euro.

Prima impresie vine din proporții. CX-60 nu este un SUV compact care încearcă să pară mare. Este mare cu adevărat. Caroseria măsoară 4.745 mm lungime, 1.890 mm lățime și aproape 1.680 mm înălțime, în timp ce ampatamentul de 2.870 mm îi oferă o prezență rutieră impresionantă și un spațiu interior pe măsură. Într-o lume în care multe SUV-uri par desenate după aceeași rețetă, Mazda reușește să se remarce prin ceva tot mai rar: proporții elegante. Capota este lungă, habitaclul este retras spre spate, iar poziționarea motorului longitudinal amintește mai degrabă de automobilele premium germane decât de un SUV japonez tradițional.

Inimi japoneze

Sub capotă găsim sistemul plug-in hybrid e-Skyactiv format dintr-un motor pe benzină de 2,5 litri și un motor electric de 129 kW, alimentat de o baterie litiu-ion de 17,8 kWh. Împreună dezvoltă 327 CP și 500 Nm, ceea ce transformă CX-60 în cea mai puternică Mazda de serie construită vreodată.

Sprintul până la 100 km/h durează doar 5,8 secunde, în timp ce viteza maximă este limitată electronic la 200 km/h. Pentru un SUV care depășește două tone în echiparea Homura Plus, performanțele sunt remarcabile. Apeși accelerația, iar cei 500 Nm își fac treaba fără ezitare. Depășirile devin exerciții de rutină, iar reprizele de accelerare oferă exact genul de siguranță pe care o aștepți de la un automobil de familie care costă cât un apartament într-un oraș mai mic.

Dar adevărata surpriză apare după ce cobori din mașină și începi să analizezi consumul.

În teorie, Mazda promite până la 64 km autonomie electrică în regim WLTP și chiar peste 70 km în mediul urban. În practică, pe parcursul testului, autonomia electrică utilizabilă s-a situat în jurul valorii de 46 km. Poate că nu este cifra spectaculoasă din broșură, dar este una realistă și perfect suficientă pentru majoritatea deplasărilor zilnice. Mai important este ce se întâmplă după ce bateria se descarcă. Pe traseul de aproximativ 409 km care a inclus autostradă, trafic urban, serpentine și drumuri degradate, consumul final s-a oprit la 7,7 litri la sută. Am plecat cu o autonomie de 400 km pe benzină și 32 electric și am ajuns cu 130, respectiv 7 km. Per total am avut un plus de 114 km.

Cum se mișcă

Serpentinele Făgărașului, locul unde înțelegi de ce Mazda vorbește atât de mult despre plăcerea de a conduce. În ultimii ani, aproape fiecare producător auto a început să folosească expresii precum „dinamică”, „sportivitate” sau „plăcerea de a conduce”. Problema este că, de cele mai multe ori, ele rămân simple sloganuri de marketing. Mazda este unul dintre puținii constructori care încă își construiesc mașinile pornind de la ideea că șoferul trebuie să simtă ceva atunci când se află la volan.

Japonezii au un termen pentru asta: Jinba Ittai. Traducerea liberă ar fi „unitatea dintre călăreț și cal”, iar CX-60 este construit exact în jurul acestei filozofii. Direcția este precisă, liniară și comunicativă.

Mazda utilizează o suspensie dublu braț triunghiular pe puntea față și o configurație multi-link pe puntea spate, soluție întâlnită de regulă la automobilele premium. Pentru modelul 2025, japonezii au recalibrat complet geometria suspensiei, au modificat poziționarea anumitor componente și au instalat arcuri spate mai moi, împreună cu amortizoare mai ferme. Mașina filtrează excelent denivelările, dar în același timp controlează foarte bine mișcările caroseriei. În virajele rapide nu ai senzația aceea neplăcută de balans specifică multor SUV-uri. Mai mult decât atât, tracțiunea integrală permanentă i-Activ AWD și sistemul Kinematic Posture Control contribuie la menținerea unei traiectorii curate chiar și atunci când ritmul crește peste ceea ce ar considera familia rezonabil. Sistemul frânează discret roata interioară spate în viraj pentru a reduce ruliul și pentru a stabiliza caroseria. Pe scurt, mașina se simte mai mică decât este în realitate. Asistenții electronici fac exact ceea ce trebuie: te ajută, nu te enervează. Există o boală care afectează tot mai multe automobile moderne. Se numește exces de tehnologie. Mulți producători au transformat mașinile în adevărate săli de concerte pentru avertizări sonore, vibrații în volan și mesaje afișate permanent pe ecrane. Mazda pare să fi observat problema. Și a decis să meargă în direcția opusă. CX-60 este echipat cu aproape toate sistemele de asistență pe care le-ai putea dori într-un SUV premium modern, însă diferența este că acestea funcționează discret și inteligent. Pachetul i-Activsense include frânare automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, monitorizarea unghiului mort, alertă pentru traficul transversal la mersul cu spatele, recunoașterea indicatoarelor rutiere, asistent de menținere a benzii de circulație, monitorizarea oboselii șoferului și cruise control adaptiv inteligent.

În off-road

La prima vedere, Mazda CX-60 pare ultimul automobil pe care ai vrea să-l duci prin noroi. Arată prea bine. Este prea elegantă. Iar vopseaua impecabilă te face să cauți instinctiv traseul cel mai curat dintre două bălți. Problema este că mașina este mult mai capabilă decât sugerează aspectul ei. Sistemul Mi-Drive permite selectarea modurilor Normal, Sport, Off-Road și Towing, iar în cazul versiunii plug-in hybrid există și modul EV. În Off-Road, electronica modifică distribuția cuplului și funcționarea sistemelor de control al tracțiunii pentru a maximiza aderența pe suprafețe dificile. Tracțiunea integrală i-Activ AWD funcționează permanent și distribuie inteligent puterea între cele două punți. La nevoie intervine și sistemul Off-Road Traction Assist, iar coborârile dificile sunt gestionate de Hill Descent Control. Din punct de vedere geometric, Mazda oferă o gardă la sol de până la 175 mm. Unghiul de atac este de aproximativ 20 de grade, unghiul de rampă ajunge la circa 18 grade, iar unghiul de degajare se apropie de 24 de grade. Nu sunt valori de Toyota Land Cruiser.

Dar sunt mai mult decât suficiente pentru drumuri forestiere, trasee montane și zone unde majoritatea SUV-urilor premium nu s-ar aventura niciodată.

Interior

Dacă partea mecanică impresionează, habitaclul este locul unde Mazda demonstrează că ambițiile sale premium nu sunt doar vorbe de marketing. Versiunea Homura Plus beneficiază de piele Nappa maro coniac, planșă de bord finisată într-un material inspirat de pielea Cordovan la culoare, inserții metalice satinate și o atenție pentru detalii care rivalizează fără probleme cu ceea ce oferă producătorii germani consacrați. Există o senzație de calitate autentică pe care o întâlnești rar în industria auto modernă. Fiecare suprafață pe care o atingi pare construită pentru a rezista. Cusăturile sunt impecabile. Materialele moi domină habitaclul. Nici măcar zonele ascunse privirii nu au fost tratate superficial. Spațiul interior este generos, iar cei 2.870 mm ai ampatamentului se traduc într-un habitaclu aerisit atât pentru ocupanții din față, cât și pentru cei din spate. Portbagajul oferă 570 de litri, iar prin rabatarea banchetei capacitatea ajunge la peste 1.700 de litri. În echiparea Homura Plus primești practic tot ce poate oferi Mazda în acest moment: sistem audio Bose cu 12 difuzoare, plafon panoramic, camere video 360 de grade, încărcare wireless pentru telefon, hayon electric cu funcție hands-free și sistemul de personalizare a șoferului care memorează automat poziția scaunului, a volanului și a oglinzilor, head-up display cu proiectare pe ecran. Conectivitatea cu telefonul se face ușor, deși câteodată mai trebuia să-i spui la pornire cu ce telefon să se lege. Există și porturi de încărcare usb-c atât în față cât și în spate.

5,8 secunde până la sută

7,7 litri/100 km consum real

2 ore și 20 de minute, încărcarea bateriei de 17.8 kWh la 7x2 kW AC

Avantaje

frumos și puternic

hibrid plug-in

senzația la volan

Dezavantaje

prețul în varianta de top

4x4, dar fără lock

prea elegant pentru aventură off-road

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