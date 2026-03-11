Cine sunt șoferi mai buni, bărbații sau femeile? Statisticile schimbă percepția despre abilitățile la volan

Bărbații cred că sunt șoferi mai buni decât femeile

Un sondaj realizat de platforma auto ChooseMyCar.com, coordonat de expertul Nick Zapolski, pe un eșantion de 2.000 de persoane, arată că peste jumătate dintre bărbați sunt convinși că sunt șoferi mai buni decât femeile.

Aproximativ 55% dintre respondenții de sex masculin au declarat că au abilități superioare la volan, iar 90% spun că se descurcă mai bine decât partenera lor. De asemenea, 81% dintre bărbați afirmă că se simt mai în siguranță atunci când conduc ei.

Totuși, rezultatele studiilor și statisticile privind siguranța rutieră contrazic această percepție, notează a1.ro.

Ce arată statisticile?

Analizele realizate în Marea Britanie indică faptul că bărbații sunt implicați mult mai frecvent în accidente rutiere decât femeile. Statisticile oficiale ale Departamentului Transporurilor din Regatul Unitarată că 76% dintre decesele rutiere și 61% dintre victime au fost bărbați în 2024.

De asemenea, bărbații sunt mai predispuși să comită abateri periculoase în trafic, precum excesul de viteză, conducerea sub influența alcoolului, utilizarea telefonului mobil la volan sau nepurtarea centurii de siguranță.

Un alt studiu, realizat de compania Privilege Insurance, a concluzionat că femeile au performanțe mai bune la volan, însă tind să aibă mai puțină încredere în propriile abilități.

Rezultate mai bune pentru femei la testele de conducere

În cadrul unor teste practice concepute de instructorul auto Neil Beeson, un grup de 50 de șoferi a fost evaluat pe un traseu special, iar alți 200 de participanți la trafic au fost observați anonim într-o intersecție foarte aglomerată.

Participanții au fost analizați în funcție de 14 criterii, printre care viteza, atenția la trafic, reacția față de ceilalți șoferi și respectarea semafoarelor. Scorul maxim a fost de 30 de puncte.

Rezultatele au arătat că femeile au obținut în medie 23,6 puncte (79%), în timp ce bărbații au obținut 19,8 puncte (66%).

Comportamentul în trafic a confirmat și unele stereotipuri. Bărbații au fost mai predispuși să își asume riscuri, să conducă prea aproape de mașina din față, să taie curbele sau să treacă pe culoarea galbenă a semaforului. De asemenea, aceștia au fost mai des surprinși vorbind la telefon sau trimițând mesaje în timp ce conduceau.

În schimb, femeile au demonstrat o conduită mai precaută. Au folosit mai corect oglinzile, au anticipat mai bine potențialele pericole și au respectat mai strict regulile de circulație.

Concluziile cercetărilor

Un raport publicat în 2020 a arătat că bărbații sunt de patru ori mai predispuși să ajungă în instanță pentru infracțiuni rutiere și de două ori mai predispuși să depună cereri de despăgubire la companiile de asigurări, comparatv cu femeile.

Totodată, cercetători de la Universitatea Westminster au analizat date din statisticile poliției și din sondaje naționale de mobilitate. Concluzia lor a fost că o creștere a numărului de femei în domeniul transportului rutier ar putea reduce riscurile pentru ceilalți participanți la trafic.

„Există o concepție greșită răspândită, potrivit căreia bărbații ar fi șoferi superiori. În realitate, există puține sau chiar deloc dovezi care să susțină această idee”, a declarat Nick Zapolski. „Poate că este momentul ca bărbații să renunțe la această încredere exagerată și să accepte, din când în când, rolul de pasager.”