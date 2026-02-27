Corsa GSE, iute și nervoasă

După debutul Mokka GSE, premiat cu „Golden Steering Wheel 2025” pentru „Cea mai bună mașină mică”, Corsa GSE devine următorul model sport electric al mărcii germane. Noul model îmbină caracterul practic și popularitatea versiunii Corsa cu tehnologia electrică de înaltă performanță specifică liniei GSE. Oficialii Opel subliniază că modelul oferă plăcerea condusului în regim 100% electric, păstrând spiritul agil și accesibil care a consacrat Corsa drept cea mai populară mașină mică din Germania în ultimii cinci ani. Parte a grupului Stellantis, Opel își consolidează astfel strategia de electrificare, în ciuda pierderilor-record de 22,2 miliarde de euro.

