Corsa GSE, iute și nervoasă

Corsa GSE, iute și nervoasă

de Cătălin F. Vărzaru    |    27 Feb 2026   •   06:40
Corsa GSE, iute și nervoasă

Opel a anunțat extinderea gamei sale de modele GSE complet electrice prin lansarea noului Corsa GSE, un hot hatch care promite senzații tari, viteză și performanțe dinamice fără emisii locale.

După debutul Mokka GSE, premiat cu „Golden Steering Wheel 2025” pentru „Cea mai bună mașină mică”, Corsa GSE devine următorul model sport electric al mărcii germane. Noul model îmbină caracterul practic și popularitatea versiunii Corsa cu tehnologia electrică de înaltă performanță specifică liniei GSE. Oficialii Opel subliniază că modelul oferă plăcerea condusului în regim 100% electric, păstrând spiritul agil și accesibil care a consacrat Corsa drept cea mai populară mașină mică din Germania în ultimii cinci ani. Parte a grupului Stellantis, Opel își consolidează astfel strategia de electrificare, în ciuda pierderilor-record de 22,2 miliarde de euro.

