Nereguli grave descoperite în structurile MApN. Miruță a sesizat DNA și Parchetul Militar

„Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo unde este cazul. S-au întors o parte dintre controalele dispuse în săptămânile trecute, iar situația este următoarea”, a scris Miruță, joi, pe Facebook.

Unul dintre cazuri vizează o cabană ilegală cu 5 camere și 3 băi, construită fără autorizație la Stâna de Vale și oferită spre închiriere pe site-uri turistice.

„Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract. În afara acestor scopuri, pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula, fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară”.

Cei vinovați au fost trimiși la Parchetul Militar. Contractul de închiriere a fost reziliat și a fost dispusă eliberarea terenului, anunță ministrul.

Un alt caz privește Spitalul Militar Central București, unde ar fi fost înființate ilegal cinci posturi de medic.

„Au fost înființate ilegal, «din pix», 5 posturi de medic care nu existau în organigramă. Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre cei cinci sunt medici militari, care nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN. Situația descoperită este una nouă, suplimentară cazului deja cunoscut de la finalul anului trecut și nu s-a produs sub actuala conducere interimară”.

Ministrul anunță sesizarea DNA și declanșarea cercetării disciplinare interne.

La Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială, verificările au identificat plata unor ore suplimentare fără dovada pontajului.

„Medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic, peste programul de bază, fără a se putea face dovada pontajului pentru aceste ore”.

În acest caz a fost sesizat Parchetul Militar și a fost declanșată cercetarea administrativă.

La Cazarma 957 Cincu, a fost recepționată o lucrare de aproximativ un milion de lei fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale. Ministrul anunță cercetare administrativă și măsuri pentru recuperarea prejudiciului.

Un alt caz vizează o licitație pentru corturi destinate Armatei Române.

„Procedură analizată deja de DNA pentru introducerea unor condiții restrictive nejustificate. Corturile livrate și acceptate au prezentat deficiențe majore. Valoarea totală a contractelor-cadru este de 44 milioane lei. Firma în cauză apare în numeroase achiziții ale MApN”. Situația a fost semnalată la DNA, anunță Miruță.

De asemenea, la Brigada 122 Logistică Muntenia, în doi ani au fost realizate 1083 de achiziții directe de la aceeași firmă.

„Au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”, achiziția s-a făcut de la aceeași firmă, la prețul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanți”.

Și în acest caz a fost sesizat Parchetul Militar și a fost declanșată cercetarea administrativă.

„Da, Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a conchis Miruță.

