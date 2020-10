Cum merge cea mai puternică Mazda

Mazda 3 a primit un motor cu o tehnologie care reprezintă o premieră mondială. Asta pentru că este o combinație de propulsor clasic pe benzină care funcționează ca unul diesel. Rezultatul este spectaculos, cel puțin în testele oficiale, pentru că la 180 de cai putere are o emisie de dioxid de carbon care este de doar 102 grame pe kilometru. În plus, noul motor a fost montat pe o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de existență a mărcii japoneze. Am testat timp de trei zile noua echipare pentru a vedea cât de bine trage.

Prima dată simți sunetul. Guturală și puternică, evacuare lasă să se întrevadă puterea care stă capotă. Dar cuplul își face de cap atunci când apeși pe pedala de accelerație. Se dezlănțuie 180 de cai putere și cei 224 Nm care ating valoarea maximă încă de la 3.000 de rotații pe minut, ceva mai mult decât la un turbo clasic, dar mult mai puțin decât la un aspirat. Impresionant e momentul în care afunzi piciorul în pedala de accelerație. Trebuie să prinzi zdravăn volanul în mâini, pentru că există foarte multă putere pe puntea față și roțile ar putea să o ia razna. Performanțele noului motor sunt spectaculoase și demne de un hothatch. Mazda 3 Edition 100, cu motorul Skyactiv-X, atinge suta de km/h în 8,2 secunde, iar viteza maximă este undeva pe la 216 km/h. Skyactiv-X oferă performanțe crescute față de motorul Skyactiv-G. Există un surplus de putere de 10%, iar consumul este estimat că este cu 20% mai mic. Nivelul de emisii de 102 g/km CO2 și consumul mediu anunțat de producător ajunge la 4,5l/100 km. Skyactiv-X este primul motor de serie din lume care folosește tehnologia unică de aprindere prin compresie controlată cu scânteie (Spark Plug Controlled Compression Ignition – SPCCI). Practic, este primul propulsor alimentat cu benzină care combină aprinderea cu scânteie, specifică unui motor pe benzină, cu aprinderea prin compresie, specifică unuia diesel.

Un fel de hibrid

Mazda folosește și sistemul Mild-Hybrid care captează energia rezultată din frânare, o stochează într-o baterie și apoi alimentează diferiți consumatori în momentul accelerării. Fluxul de energie poate fi urmărit ca un desen animat pe tableta de pe consola centrală. În plus, există un sistem de poziționare optimă a pistoanelor pentru repornirea motorului după oprirea prin strat-stop. Consumul, cu tot cu sistemul Mild-Hybrid și start-stop, a fost de circa 9 litri/100 km în trafic urban, cu circa 1,8 litri mai mult decât cifra oficială în ciclu WLTP, și de 5,9 litri/100 km în trafic de autostradă la o viteză medie de 110 km/h. Consumul este excellent, dacă ținem cont că vorbim despre un motor de doi litri, care folosește un compresor pentru a obține cei 180 de cai putere. Ținuta de drum este precisă și sportivă. Structura caroseriei este mai rigidă datorită integrării în premieră a oțelului înalt-aliat, cu limită ridicată de elasticitate, care a permis și obținerea unor elemente de rezistență mai subțiri. Mazda folosește o structură inelară, multi-direcțională, pentru a crește rigiditatea și legătura caroseriei cu trenul de rulare. Suspensia a fost modificată pentru un mix dinamic de sportivitate și confort prin introducerea pe puntea din spate a unei bare de torsiune. Deși nu se află momentan la vânzare în România, Mazda 3 poate primi și tracțiune integrală. Noua versiune a tehnologiei G-Vectoring Control Plus poate controla distribuția cuplului între cele două punți prin tracțiuna integrală i-activ AWD, care monitorizează aderența celor patru roți în timp real pentru a asigura o stabilitate bună în orice moment.

Exterior sportiv

Designerii japonezi s-au axat pe minimalism și eliminarea elementelor inutile. Hatchback-ul a devenit mai sportiv. Diferențele se observă dacă privești spoilerul frontal, stopurile sau linia automobilului. Mazda 3 vine echipată standard cu jante de aliaj de 18 inchi inscripționate pentru a scoate în evidență ediția aniversară, faruri LED cu spălător și stopuri cu LED, oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, electrice, încălzite și rabatabile automat, cu semnalizator integrat, iar ștergătoarele au duzele de spălare parbriz încorporate în brațe. A fost și ceva care nu mi-a plăcut. Oglinzile sunt poziționate nu la colțul geamului, ci mai spre interiorul portierei, parcă și mai retrase decât la seria anterioară, astfel că există ceva probleme de vizibilitate la viraje. La ediția aniversară există inscripții care amintesc cei 100 de ani de existență ai mărcii.

Less is more

Interiorul noii Mazda 3 este redesenat și beneficiază de materiale de bună calitate. Și aici își face simțită filozofia „less is more”. Atât de mult încât am simțit handicapul butonului de volum pe planșa de bord. O zi am condus fiind nevoit să caut volumul pe volan, ceea ce e neplăcut, mai ales dacă vrei să dai muzica mai încet la o garare. După ce-am cercetat interiorul, am obsrevat că există un buton dedicat pe consola centrală, lângă cotieră. Probabil că e vorba despre ergonomia „desăvârșită” pe care a urmărit-o constructorul atunci când a proiectat interiorul astfel încât elementele care înconjoară șoferul să fie dispuse simetric pe două axe, una transversală, de-a lungul bordului, pentru a păstra cât mai aproape de linia ochilor elementele importante, și una longitudinală, care asigură poziționarea ideală a persoanei care stă în fața volanului. Planșa de bord a fost redesenată, la fel și prizele de aer, există multe inserții metalice de efect care se îmbină cu materiale moi și de bună calitate. Tunelul median a crescut în dimensiuni, a fost ridicat pentru a fi mai aproape de șofer, iar toate elementele reașezate, după schimbător fiind plasat iDriverul din care se dirijează tableta. Aceasta poate fi accesată și cu ajutorul touchscreenului, dar este poziționată destul de departe față de șofer. Există un loc pentru plasarea telefonului, dar nu asigură și suport pentru ca acesta să poate fi așezat. În schimb, sistemul multimedia, este compatibil cu Apple Carplay și Android Auto. Spațiul interior este mare, grație unui ampatament de 2,725 metri, ceea ce se traduce printr-un spațiu bun pentru pasagerii din spate. Noua Mazda 3 are o lungime de 4,46 metri din care rezultă un portbagaj de 334 de litri. Scaunele sunt complet noi, au fost proiectate pe baza cercetărilor Mazda, și păstrează curbura naturală a coloanei, ajutând șoferul să-și echilibreze în mod natural capul. Sistemul audio este premium și e furnizat de Bose. Modelul testat avea în echipare 12 incinte acustice, 8 difuzoare fiind în echiparea standard.

Laser, frate!

Unul dintre punctele forte ale noii Mazda 3 este asistarea inteligentă a șoferului inclusă în versiune de bază. Cel mai spectaculos este head-up dispaly-ul cu laser proiectat pe parbriz. Acesta furnizează date despre viteză, restricții, navigație, cruise control, unghi mort, turație, dar și despre sistemul inteligent care împiedică părăsirea involuntară a benzii de circulație. Astfel, un head-up display cum poți întâlni la noile modele BMW în pachetul de opționale este oferit în standard la Mazda 3. Există sisteme avansate de siguranță. Front Cross Traffic Alert folosește radare instalate pe lateralele mașinii pentru a detecta vehicule care se apropie din unghiurile moarte în intersecții în T și avertizează șoferul. Un alt sistem este Cruising & Traffic Support care asistă accelerarea, frânarea și direcția în ambuteiaje pe autostradă pentru a menține o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față. Sistemul asistență menținere bandă trage ușor de volan atunci când se sesizează ieșirea neintenționată de pe direcția de mers.

Camere pe șofer

Un sistem interesant este acela care stă cu „ochii” pe șofer, la propriu. O sistem de camere și LED-uri cu infraroșu instalate în lateralele ecranului central monitorizează șoferul. Echipamentele analizează mișcările ochilor și fizionomia șoferului pentru a determina nivelul de oboseală și de atenție și îl avertizează sonor dacă este nevoie. Totodată, sistemul funcționează în tandem cu asistentul inteligent de frânare și scurtează timpul de atenționare la frânare. Tot pentru a degreva șoferul de operațiuni sâcâitoare, există un asistent pentru faza lungă care comută automat, pentru a nu-i orbi pe ceilalți șoferi, un senzor de ploaie și unul de lumină. Noua Mazda3 vine echipată, în premieră, cu airbag pentru genunchi, care elimină deplasarea în față a corpului șoferului în cazul unei coliziuni și reduce efectele acesteia asupra șoferului prin diminuarea sarcinii care trebuie susținută de centura de siguranță. Capota și bara frontală au structuri noi, care permit absorbția mai ușoară a energiei la impactul cu un pieton. Prețul Mazda 3 Edition 100 ajunge la 29.280 de euro cu TVA.

Mazda 3 Edition 100 vine cu elemente grafice care scot în evidență cei 100 de ani de existență ai mărcii japoneze

- 8,2 secunde până la sută

- 4,46 metri lungime

- 216 km/h viteza maximă

Avantaje

- motor puternic

- head-ul display laser color

- sistem de monitorizare a șoferului

Dezavantaje

- prețul pentru ediția aniversară

- consum urban

- varianta 4x4 lipsește