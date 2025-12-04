Cum previi aburirea geamurilor mașinii: Soluția pentru șoferii grăbiți

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   20:00
Sursa foto: Aburirea geamurilor mașinii, o provocare pentru șoferi în timpul iernii

Conducătorii auto se confruntă cu aburirea geamurilor mașinii în diminețile reci de iarnă. Există însă o soluție rapidă care îi ajută să prevină acest fenomen.

Cel mai bun truc este să pui sub scaunul mașinii un dezumidificator pe bază de gel din siliciu, similar cu cele folosite în cutiile de pantofi sau aparatele de aer condiționat portabile. Acesta va absorbi umezeala din interiorul mașinii, prevenind formarea condensului pe geamuri.​

Cum funcționează dezumidificatorul

Dezumidificatorul este umplut cu materiale absorbante, cum ar fi silicagel, care captează excesul de umiditate din autovehicul.​

Poți alege variante ieftine care pot fi puse sub scaun sau pe bord, și care nu doar reduc aburirea, dar previn și apariția mucegaiului în interiorul mașinii.​

Alte trucuri eficiente

Curăță geamurile pe interior cu o soluție specială pentru degresat. Aceasta va elimina praful și reziduurile care favorizează aburirea.​

Folosește sistemul de aer condiționat al mașinii pe modul de dezaburire, care extrage rapid umezeala din intrior.​

Evită să aduci zăpadă sau apă în mașină pentru a nu crește nivelul de umiditate., potrvit spynews.ro.

Aceste mici trucuri pot face diferența între o plecare stresantă și una rapidă și confortabilă în zilele reci de iarnă.

