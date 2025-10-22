Dacia Bigster cucerește Europa. Modelul românesc schimbă regulile jocului în segmentul SUV-urilor accesibile

Aceasta a fost desemnată „Mașina Anului 2025” în Germania, la categoria „Automobile sub 25.000 de euro”.

Modelul produs la Mioveni a depășit astfel mărci importante, precum Hyundai și Citroën, iar juriul format din 24 de jurnaliști germani și 16 internaționali a apreciat în mod special raportul preț-calitate, spațiul interior generos, eficiența motorizărilor, disponibile atât în versiune full-hybrid, cu un consum de 4,7 litri/100 km, cât și mild-hybrid, cu 5,5 litri/100 km.

Modelul a fost declarat „Mașina de Familie a Anului” în cadrul competiției The News UK Motor Awards, fiind apreciat pentru aceleași calități: spațiu, practicitate, eficiență și preț competitiv.

Premiile vin după distincții similare primite anterior de modelele Duster și Spring.

Modele câștigătoare în Germania

În celelalte categorii ale competiției German Car of the Year, câștigători au fost Skoda Elroq (Compactă – sub 40.000 €), Hyundai Ioniq 9 (Premium – sub 70.000 €), Cadillac Vistiq (Lux – peste 70.000 €) și Lucid Air Sapphire (Performanță). Marele câștigător, ales dintre modelele cu cele mai multe puncte, va fi anunțat pe 17 noiembrie, iar iar Dacia Bigster are șanse la titlu, potrivit stiripesurse.ro.

Aceste premii întăresc poziția Daciei ca lider în segmentul SUV-urilor accesibile din Europa, oferind o alternativă atractivă și competitivă pe piața auto continentală.