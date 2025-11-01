Dacia Bigster la un pas de premiul fabulos: S-a calificat în marea finală pentru "Maşina Anului 2026 în Europa"

Dacia Bigster, lansată în aceeastă primăvara, a impresionat experţii. Modelul a fost ales din 35 de automobile de un juriu format din 60 de specialişti pentru a intra pe lista scurtă în competiţia pentru maşina anului 2026 în Europa, scrie observatornews.ro

Finalistele competiției "Mașina Anului 2026"

Şapte autoturisme sunt finaliste: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 și Skoda Elroq. Specialiştii spun că simpla nominalizare este deja o victorie pentru Dacia.

"Skoda ElroqEste cel mai rafinat şi cel mai avansat produs al Dacia de până acum. Vine după ce Sandero a fost anul trecut cea mai vândută maşină din Europa şi arată că direcţia în care se îndreaptă Dacia este corectă", a explicat Gabi Nica, analist auto.

Cel mai scump și mai mare model produs în România

Bigster este cea mai scumpă maşină produsă vreodată în România, cu preţul de pornire de 23.000 de euro. Cu toate acestea, au fost vândute deja 40.000 de unităţi şi au fost făcute peste 55.000 de comenzi. Este cel mai mare autoturism al grupului Dacia. Are peste patru metri şi jumătate lungime, cu 23 de centimetri mai mult decât Duster.

"A fost lansat un model cu totul nou, într-un segment în care noi nu am mai urcat până acum- Bigster, care este modelul cel mai mare al mărcii Dacia şi care împreună cu Duster reprezintă vârful de gamă pentru marca Dacia", a declarat Cristian Nevzoreanu, Director Executiv Afaceri Publice și Comunicare Dacia.

Cei 60 de jurați din 23 de țări europene urmează să testeze toate cele şapte maşini de pe lista scurtă pe o pistă din Spania. Câștigătorul va fi anunțat pe 9 ianuarie 2026 la Salonului Auto de la Bruxelles. În ultimii doi ani, modelele Renault au obţinut titlul.