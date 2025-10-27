De ce trebuie să schimbi regulat uleiul la motor

Funcțiile uleiului de motor

reduce frecarea dintre piesele în mișcare, prevenind uzura prematură

curăță motorul prin dispersarea impurităților și a depunerilor

răcește componentele interne, preluând căldura și transportând-o spre baia de ulei

previne coroziunea și oxidarea metalelor

Când uleiul își pierde aceste funcții, motorul începe să se deterioreze treptat, notează dcnews.ro.

Când trebuie schimbat uleiul de motor

Society of Automotive Engineers (SAE) și American Petroleum Institute (API) recomandă intervale de schimb, în funcție de tipul uleiului:

uleiurile minerale: 5.000-7.000 km

uleiurile semi-sintetice: 7.000-10.000 km

uleiurile sintetice: până la 15.000 km sau mai mult, în condiții ideale.

Un studiu realizat de Pennzoil Laboratories a evidențiat că, la un motor care a funcționat fără schimb de ulei timp de 20.000 km, uzura pe arborele cotit și pistoane a crescut cu peste 40%, iar depunerile de nămol și lacuri s-au dublat.

Riscurile pe care le implică neînlocuirea uleiului

Scăderea vâscozității uleiului – devine prea subțire și nu mai asigură lubrifierea corespunzătoare. Formarea depunerilor – particule metalice, praf și reziduuri blochează canalele de ungere. Supraincălzirea motorului – uleiul uzat nu mai preia eficient căldura, iar temperatura crește peste limitele normale. Uzură accelerată a pieselor – lagăre, segmenți, supape pot suferi daune iremediabile. Griparea motorului – în lipsa lubrifierii adecvate, piesele metalice pot ajunge să se sudeze din cauza temperaturii ridicate.

Un motto spune că „un motor fără ulei bun moare lent dar sigur”.

Prin urmare, schimbul regulat de ulei rămâne cea mai simplă și eficientă metodă de a prelungi viața mașinii și de a evita reparațiile costisitoare.