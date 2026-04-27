Dezvăluiri șocante: Mașini second hand cu peste 20 de proprietari sau cu kilometrajul dat înapoi cu peste 320.000 km

Specialiștii spun că o mașină care a schimbat frecvent proprietarii sau care a fost înmatriculată în multe țări poate ascunde secrete neplăcute.

În studiul făcut în România și în alte țări europene de compania de date auto carVertical au fost examinate cele mai extreme cazuri întâlnite în 2025 pe piața vehiculelor second-hand.

În urma verificărilor făcute, mașina care a schimbat cele mai multe țări a fost un Jaguar XJ, care a fost înmatriculată în nu mai puțin de 7 țări. Următoarea este un BMW Seria 3 cu 6 țări, în timp ce modele precum Volkswagen Passat, BMW Seria 5 și BMW Seria 6 au schimbat „doar” 5 țări.

Mașina din România care a avut cei mai mulți proprietari de-a lungul timpului a fost un Mercedes-Benz E 63 AMG (22 de proprietari), urmată de un BMW Seria 3 (20 de proprietari) și de un BMW X6 (19 proprietari).

Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul companiei care a realizat studiul, spune că un astfel de turnover enorm de proprietari semnalează adesea un vehicul aflat într-o stare proastă: „Dacă o mașină schimbă constant proprietarii, în multe cazuri acest lucru indică probleme serioase care nu sunt remediate datorită complexității sau costurilor ridicate. În loc să fie reparat corespunzător, vehiculul este vândut în mod repetat”.

Pe piața auto second hand din România au fost găsite mașini care au avut zeci de înregistrări de daune în rapoartele lor de istoric. Cea mai avariată mașină verificată în România a fost o Škoda Superb care avea 36 de înregistrări de daune. Următoarele sunt un Mercedes-Benz ML-Class cu 33 de înregistrări și o Toyota Land Cruiser Prado cu 29 de înregistrări.

Numărul înregistrărilor de daune nu coincide neapărat cu numărul de incidente rutiere în care a fost implicată mașina. În unele cazuri, mai multe înregistrări de daune pot fi asociate cu același accident, numărul total de daune reflectând gravitatea acestuia.

Daunele aduse mașinilor de lux sunt evaluate cel mai scump de către asigurători. În România, cea mai mare valoare totală a daunelor a fost deținută de un Porsche 911 Targa 4 GTS (185.000 €), urmat de un Rolls Royce Ghost (155.000 €) și de un Lamborghini Urus (155.000 €).

„Dacă valoarea daunelor unei mașini ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro, ar trebui să o eviți sau cel puțin să o duci la o inspecție amănunțită la un service autorizat. Rapoartele de istoric îți arată care parte a mașinii fost avariată. Prin urmare, poți cere specialiștilor să evalueze mai atent componentele care au fost afectate. Dacă sari peste acest pas și cumperi o mașină care a fost grav avariată, poți avea probleme mai târziu, mai ales în momentul în care vrei să vinzi vehiculul care are un istoric compromis”, spune Buzelis.

Kilometrajul este unul dintre principalele criterii de selecție folosite de șoferi atunci când aleg un vehicul second-hand. În general, cu cât kilometrajul este mai mare, cu atât mașina este mai puțin atractivă pe piața secundară. Din acest motiv, ajustarea kilometrului este în continuare o practică răspândită, producând europenilor pagube de milioane de euro anual.

Dintre toate mașinile verificate de companie în România în 2025, kilometrajul modelelor Ford Tourneo Custom a fost dat cel mai mult înapoi, cu o medie a mașinilor afectate de 327.000 de kilometri. Următoarele pe listă sunt modelele Citroen Jumper cu 283.000 de kilometri și Mercedes-Benz GL-Class cu 281.000 de kilometri.

Fraudarea kilometrajului îi afectează cel mai mult pe cumpărătorii de mașini scumpe, aceștia plătind uneori în plus zeci de mii de euro pentru modele al căror odometru a fost manipulat.

„Modelele importate din străinătate vin deseori la pachet cu un kilometraj falsificat. Deoarece țările nu împărtășesc între ele informații despre vehicule, datele istorice rămân inaccesibile instituțiilor din noua țară în care este înmatriculată mașina. Această situație problematică poate fi schimbată doar printr-o conducere europeană comună, care ar permite cumpărătorilor de mașini rulate să afle istoricul vehiculelor fără nicio restricție și care i-ar proteja să nu devină victime ale fraudelor”, explică Buzelis.

Studiul a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de clienții companiei din ianuarie 2025 până în decembrie 2025 în 18 țări europene, căutând să dezvăluie cele mai extreme cazuri de pe piața vehiculelor second-hand.

(sursa: Mediafax)