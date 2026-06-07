5 minciuni dureroase care țin oamenii captivi mulți ani în relații nefericite

De multe ori, aceste idei funcționează ca mecanisme de protecție emoțională, chiar dacă mențin persoana într-un context care îi afectează bunăstarea emoțională, iar uneori chiar și fizică și materială.

1. „Dacă îl/o iubesc suficient, se va schimba”

Una dintre cele mai frecvente convingeri în relațiile dificile este ideea că dragostea poate schimba comportamentul partenerului. În realitate, schimbarea depinde în principal de dorința și asumarea personală a fiecăruia, nu de efortul celeilalte persoane.

Specialiștii atrag atenția că, în multe cazuri, încercarea de „a repara” partenerul duce la epuizare emoțională și la menținerea unei dinamici dezechilibrate. Speranța că lucrurile se vor îmbunătăți fără o schimbare reală din partea ambilor parteneri poate prelungi relații care nu funcționează.

2. „Lucrurile vor reveni ca la început”

Etapa inițială a unei relații este adesea caracterizată de intensitate emoțională și conexiune puternică. În timp însă, aceste sentimente se stabilizează, chiar și în relațiile sănătoase.

Problema apare atunci când o relație este nesatisfăcătoare, dar unul dintre parteneri continuă să spere că dinamica inițială va reveni. În multe situații, acea perioadă nu mai poate fi recreată, iar relația funcționează deja pe alte baze emoționale, uneori dezechilibrate.

3. „Dacă mă schimb, relația va funcționa”

O altă convingere frecventă este ideea că responsabilitatea pentru problemele din cuplu aparține exclusiv unuia dintre parteneri. Această percepție poate duce la încercări constante de auto-transformare pentru a satisface așteptările celuilalt.

Specialiștii subliniază că schimbările făcute exclusiv pentru a salva o relație, fără o motivație personală reală, sunt adesea nesustenabile. În plus, dezechilibrul de responsabilitate poate accentua tensiunile existente.

4. „Nu voi mai iubi și nu voi mai fi iubit(ă) niciodată”

Teama de singurătate este unul dintre cele mai puternice motive pentru care oamenii rămân în relații dificile. Ideea că o despărțire ar însemna sfârșitul șanselor de a iubi din nou poate influența decizii importante.

Experiența arată însă că, în timp, majoritatea persoanelor reușesc să formeze noi relații, mai sănătoase și mai potrivite. Perioada de tranziție poate fi dificilă, dar nu definitivă.

5. „Asta merit”

Poate cea mai profundă dintre convingeri este sentimentul de nedemnitate. Relațiile marcate de critică, lipsă de respect sau dezechilibru emoțional pot afecta în timp stima de sine.

Când o persoană ajunge să creadă că nu merită mai mult, rămânerea într-o relație toxică devine o consecință directă a acestei percepții. Specialiștii recomandă sprijin social și reconectarea cu medii sănătoase emoțional pentru recâștigarea încrederii în sine, potrivit yourtango.com.

Convingerile care mențin oamenii în relații nefericite nu țin doar de partener, ci și de modul în care aceștia își interpretează propria valoare și viitorul. Schimbarea începe, de multe ori, cu reevaluarea acestor credințe și cu recunoașterea faptului că o relație sănătoasă nu ar trebui să fie susținută de suferință constantă.