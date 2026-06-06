Vreme severă în România: locuințe inundate, copaci căzuți și drumuri blocate. Furtunile continuă și în această noapte

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), efectele fenomenelor meteorologice periculoase au fost raportate în 29 de localități din 10 județe, precum și în municipiul București.

Cele mai afectate au fost județele Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, unde ploile abundente și vijeliile au produs numeroase pagube.

Zeci de intervenții pentru evacuarea apei

Echipajele Inspectoratelor pentru Situații de Urgență au intervenit pe parcursul zilei pentru evacuarea apei din:

23 de locuințe;

peste 100 de curți;

20 de subsoluri.

De asemenea, pompierii au acționat pentru îndepărtarea a 10 copaci prăbușiți pe carosabil, care au afectat circulația în mai multe zone.

Drumuri blocate și acces restricționat în Prahova

Potrivit DSU, circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene, din cauza aluviunilor și a arborilor căzuți pe șosea.

O situație deosebită a fost înregistrată în localitatea Slon, din județul Prahova, unde o alunecare de teren a afectat un drum comunal.

În urma incidentului, accesul către aproximativ 80 de gospodării se poate face, deocamdată, doar pietonal.

Intervențiile continuă în mai multe județe

La ora transmiterii informării, echipele de intervenție continuau acțiunile de înlăturare a efectelor produse de vremea severă în județele Covasna, Ilfov și Vrancea.

Autoritățile monitorizează permanent situația din teren și sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor noi probleme generate de precipitații și intensificările vântului.

În contextul în care avertizările meteorologice și hidrologice rămân în vigoare, reprezentanții DSU le recomandă cetățenilor:

să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase;

să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute;

să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt;

să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.

Informații despre comportamentul recomandat în situații de urgență pot fi consultate pe platforma Fiipregătit.ro și în aplicația mobilă DSU.

Meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică vor continua și în perioada următoare, iar autoritățile rămân în alertă pentru gestionarea eventualelor situații de urgență.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, noi avertizări nowcasting de tip Cod Portocaliu au fost emise sâmbătă seară pentru mai multe localități din județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași și Vaslui, unde sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Meteorologii avertizează că în intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de 20-30 l/mp, peste cele 15-25 l/mp căzute deja în ultimele ore.