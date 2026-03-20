Așa arată ca un concept care a scăpat pe șosea: linii elegante, detalii luminoase spectaculoase și o prezență care spune „nu sunt ca restul”. În interior, lucrurile devin și mai interesante - spațiu generos, materiale luxoase și suficientă tehnologie cât să te facă să uiți că ești într-o mașină, nu într-un lounge high-tech. Și tehnologia? Plină ochi.

De la sisteme semiautonome și vedere pe timp de noapte până la un infotainment, care chiar pare să înțeleagă ce vrei. Nu doar gadgeturi, ci lucruri care îți fac viața mai ușoară la volan. Partea cea mai serioasă vine însă de sub caroserie. DS N°7 poate fi electric sau hibrid, iar versiunea electrică Long Range promite până la 740 km autonomie. Pe scurt, DS N°7 nu încearcă doar să țină pasul cu rivalii germani - încearcă să le dea o lecție de stil.