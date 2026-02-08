x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie 2026

Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie 2026

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   21:00
Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie 2026
Sursa foto: Înmatriculările de mașini noi au scăzut. Românii preferă să tragă de mașinile pe care le au

Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în prima lună a anului. Comparativ cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime.

Potrivit datelor Asociației producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un volum de 5.615 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.

APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:

Dacia-1442
Toyota- 756
Skoda-690
Volkswagwen-646
Mercedes-Benz-397
Hyundai-390
BMW-385
Ford-376
BYD-312
Renault-254
Altele-2234
Total-7882.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: înmatriculări noi prabusire ianuarie ianuarie 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri