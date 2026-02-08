Jurnalul.ro › Auto › Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie 2026 Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie 2026

Sursa foto: Înmatriculările de mașini noi au scăzut. Românii preferă să tragă de mașinile pe care le au

Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în prima lună a anului. Comparativ cu ianuarie 2025, acestea au scăzut cu o treime.