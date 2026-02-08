Înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit în luna ianuarie 2026

Potrivit datelor Asociației producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza statisticilor DGPCI, în ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 33% față de ianuarie 2025.
Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un volum de 5.615 unități.
Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid înregistrează o creștere de +49%.
APIA a prezentat topul 10 al mărcilor înmatriculate:
Dacia-1442
Toyota- 756
Skoda-690
Volkswagwen-646
Mercedes-Benz-397
Hyundai-390
BMW-385
Ford-376
BYD-312
Renault-254
Altele-2234
Total-7882.
(sursa: Mediafax)