Șoc la Amsterdam: o capodoperă uitată de Rembrandt confirmată după decenii – Viziunea lui Zaharia autentificată

Pictură pierdută de Rembrandt, redescoperită după 65 de ani: un moment biblic inovator confirmat de experți la Rijksmuseum

O capodoperă uitată a lui Rembrandt van Rijn, Viziunea lui Zaharia în Templu (1633), a fost autentificată recent de Rijksmuseum din Amsterdam, după ce a dispărut din circuitul public timp de peste șase decenii. Exclusă din catalogul operelor marelui maestru olandez în 1960 și vândută unui colecționar privat în 1961, pictura a reapărut când actualii proprietari au trimis-o la muzeu pentru analize detaliate.

După doi ani de cercetări avansate – inclusiv scanări Macro-XRF, analize dendrocronologice și comparații cu alte lucrări timpurii ale lui Rembrandt –, experții au confirmat autenticitatea. „Când am văzut-o restaurată în atelier, m-a lovit puterea incredibilă pe care o emană", a declarat directorul Rijksmuseum, Taco Dibbits. „Rembrandt și-a dedicat sufletul acestei pânze, spre deosebire de portretele sale produse în serie."

Detalii tehnice care au convins experții

Materiale și tehnică : Culorile, straturile de vopsea și semnătura originală se potrivesc perfect cu perioada 1630-1633.

Panoul de lemn : Datarea dendrocronologică confirmă anul 1633.

Modificări autentice: Rembrandt a ajustat compoziția, un semn clar al geniului său.

Pictura ilustrează scena biblică în care arhanghelul Gabriel îi vestește preotului Zaharia nașterea fiului său, Ioan Botezătorul, în ciuda vârstei înaintate a părinților. La doar 27 de ani, tânărul Rembrandt – proaspăt mutat de la Leiden la Amsterdam – inova vizual: Gabriel nu apare fizic, ci doar prin lumină divină din colțul dreapta-sus, capturând momentul decisiv înainte de revelație. Aceasta marchează una dintre puținele sale compoziții istorice din acea perioadă, dominată de portrete lucrative.

Context în opera lui Rembrandt

Lucrarea se aliniază tematic cu Daniel și Cirus în fața idolului Bel (1633, Getty Museum), Cântarea de laudă a lui Simeon (1631, Mauritshuis) și Ieremia plângând distrugerea Ierusalimului (1630, Rijksmuseum). "E o dovadă superbă a modului unic în care Rembrandt spune povești", subliniază Dibbits.

Pe termen lung, împrumutată de la un colecționar privat, pictura intră în expoziție publică de la 4 martie. Rijksmuseum primește zilnic cereri de autentificare, dar aceasta s-a dovedit excepțională – o redescoperire care luminează cariera timpurie a lui Rembrandt.

Sursa foto: Rijksmuseum/Kelly Schenk