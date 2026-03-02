Blocajul din Strâmtoarea Ormuz nu este o criză regională, ci un cutremur economic mondial

Un blocaj total al acestui coridor maritim ar elimina instantaneu aproximativ 13% din oferta mondială de petrol, cu efecte în lanț asupra economiei globale, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează zilnic, în condiții normale, aproximativ 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere — aproape o cincime din consumul global. Nu este doar o rută maritimă, ci principala arteră energetică a lumii, singura ieșire maritimă a Golfului Persic către Oceanul Indian.

Nave blocate și flux energetic înghețat

Datele recente arată că situația se degradează rapid. Potrivit platformei MarineTraffic, peste 250 de nave sunt deja staționate la intrarea și ieșirea din Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ 150 de tancuri petroliere și LNG se află ancorate în Golful Persic, iar alte 100 de nave cargo și petroliere așteaptă în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Oman.

Specialiștii vorbesc despre o fază de „pre-blocaj”, în care fluxurile comerciale sunt înghețate chiar înainte de o închidere oficială. Companiile evită tranzitul, iar navele aflate deja în zonă nu mai finalizează transporturile.

Nu există ocolire maritimă pentru petrolul din Golf

În cazul unui blocaj complet, nu există rute maritime alternative. Singura variantă de ocolire rămâne transportul prin conducte către porturi din afara Golfului Persic, însă capacitatea acestora este limitată.

Conducta Est–Vest din Arabia Saudită (Petroline) poate transporta maximum 5 milioane de barili pe zi, iar conducta Habshan–Fujairah din Emiratele Arabe Unite are o capacitate de aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi. În total, doar 6,5 milioane de barili pot fi deviați, lăsând un deficit brut de 13,5 milioane de barili pe zi — echivalentul a 13% din producția globală.

Un șoc mai mare decât criza petrolieră din 1973

Pentru comparație, criza petrolieră din 1973 a redus oferta globală cu aproximativ 7% și a dus la o explozie a prețurilor cu peste 300%. În scenariul actual, șocul ar fi aproape dublu, avertizează Chisăliță.

State precum Kuweit, Irak, Qatar, Bahrain sau Iran sunt aproape complet dependente de tranzitul prin Ormuz și nu dispun de rute alternative funcționale pentru exporturile lor de petrol și gaze naturale.

Pot compensa alte state deficitul global?

Teoretic, țări precum Statele Unite, Canada sau Brazilia ar putea crește producția, însă acest proces necesită timp. Pe termen scurt, suplimentarea ar fi marginală — sub 1 milion de barili pe zi în primele săptămâni. Chiar și după un an, creșterea maximă posibilă nu ar depăși 2–3 milioane de barili pe zi, insuficient pentru a acoperi un deficit de peste 13 milioane.

Stocurile strategice pot doar amortiza șocul

La nivel global există aproximativ 1,5 miliarde de barili în stocuri strategice, suficienți teoretic pentru 111 zile de acoperire a deficitului. În practică însă, eliberarea rapidă este limitată de proceduri administrative, capacități logistice și faptul că o parte din stocuri sunt sub formă de produse rafinate.

Stocurile pot atenua un șoc temporar, dar nu pot înlocui un flux energetic vital într-un conflict prelungit.

Prețul petrolului ar intra într-o zonă de criză

Estimările indică o creștere rapidă a cotației Brent:

80–90 de dolari/baril în primele două săptămâni,

100–110 dolari/baril după o lună,

peste 120 de dolari/baril dacă blocajul se prelungește trei luni.

Un astfel de șoc energetic ar avea efect multiplicator: inflație accelerată, costuri logistice în creștere, presiune pe dobânzi și încetinire economică globală.

Un risc sistemic pentru economia mondială

„Blocarea completă a Strâmtorii Ormuz nu ar fi doar o criză regională, ci un șoc sistemic global”, avertizează Dumitru Chisăliță. Conductele pot salva doar o treime din flux, producția alternativă are inerție, iar stocurile strategice nu pot substitui pe termen lung lipsa petrolului.

Strâmtoarea Ormuz rămâne, astfel, barometrul stabilității economiei globale. Iar cifrele arată clar: un blocaj total nu ar fi doar scump — ar fi profund destabilizatora