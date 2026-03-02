Greșeala pe care o fac zilnic milioane de utilizatori când își încarcă telefonul

A rămâne fără baterie a devenit una dintre cele mai neplăcute experiențe ale vieții moderne. Telefonul nu mai este doar un mijloc de comunicare. Cu el plătim, lucrăm și ne organizăm întreaga zi. De aceea, mulți utilizatori obișnuiesc să conecteze telefonul la priză 10-15 minute înainte de a ieși din casă. Dar este aceasta o practică sănătoasă pentru baterie?

Convingerea că încărcările frecvente și scurte strică bateria vine din epoca dispozitivelor vechi., conform El Economista. Bateriile cu nichel-cadmiu sufereau într-adevăr de „efectul memorie" și trebuiau descărcate complet înainte de reîncărcare. Telefoanele actuale folosesc baterii cu ioni de litiu. Acestea nu au efect de memorie și nu sunt afectate de încărcările parțiale.

Un ciclu complet de încărcare înseamnă trecerea de la 0% la 100%. Dacă încarci telefonul de la 20% la 50%, consumi doar 30% dintr-un ciclu. Bateriile cu litiu preferă ciclurile scurte față de cele complete. O încărcare de 15 minute poate oferi energie suficientă pentru câteva ore de utilizare. Rezultatul depinde de modelul telefonului și de tipul încărcătorului.

Evită descărcarea completă. Este mai bine să încarci telefonul înainte să ajungă la 0%. Menținerea nivelului între 20% și 80% prelungește semnificativ durata de viață a bateriei. Activează modul de economisire a energiei ori de câte ori este posibil. Actualizează regulat software-ul telefonului, deoarece actualizările includ optimizări pentru consum. Nu este necesar să aștepți ca bateria să se descarce complet. Nu este necesar nici să o încarci până la 100% de fiecare dată.

Încărcarea scurtă de dimineață, înainte de a ieși din casă, nu doar că nu strică bateria, ci este chiar recomandată. Tehnologia s-a schimbat. A venit timpul să ne schimbăm și obiceiurile.

(sursa: Mediafax)