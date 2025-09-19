Motocicletă electrică de la Honda. WN7 încearcă piața

x close
de Cătălin F. Vărzaru    |    19 Sep 2025   •   10:15
Honda îşi extinde gama cu WN7, prima motocicletă electrică de capacitate mare a brandului. Anticipat sub numele de „EV Fun concept”, WN7 a fost prezentat pentru prima dată la târgul EICMA de la Milano în noiembrie anul trecut.

Motocicleta este echipată cu un motor electric răcit cu lichid, care oferă o putere nominală de 24 cp, dar atinge un maxim de 67 CP, apropiindu-se astfel de modele clasice cu motor termic din clasa de mijloc.

Cuplul declarat este de circa 100 Nm. Greutatea proprie este de 217 kg, deci cu aproximativ 25 kg mai mult decât Honda CB750 Hornet. Autonomia oficială este „peste 130 km” cu bateria fixă, iar încărcarea rapidă (CCS2) permite încărcarea de la 20% la 80% în aproximativ 30 de minute. Încărcarea completă într-un sistem casnic de 6 kVA va dura sub trei ore.

Printre dotările adiţionale se numără lumini LED, transmisie pe curea, un display color TFT de 5 inchi şi altele. Prețul comunicat pentru piața din Marea Britanie este de circa 12.500 de lire.

 

