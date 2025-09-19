Motocicletă electrică de la Honda. WN7 încearcă piața

Motocicleta este echipată cu un motor electric răcit cu lichid, care oferă o putere nominală de 24 cp, dar atinge un maxim de 67 CP, apropiindu-se astfel de modele clasice cu motor termic din clasa de mijloc.

Cuplul declarat este de circa 100 Nm. Greutatea proprie este de 217 kg, deci cu aproximativ 25 kg mai mult decât Honda CB750 Hornet. Autonomia oficială este „peste 130 km” cu bateria fixă, iar încărcarea rapidă (CCS2) permite încărcarea de la 20% la 80% în aproximativ 30 de minute. Încărcarea completă într-un sistem casnic de 6 kVA va dura sub trei ore.

Printre dotările adiţionale se numără lumini LED, transmisie pe curea, un display color TFT de 5 inchi şi altele. Prețul comunicat pentru piața din Marea Britanie este de circa 12.500 de lire.