15 obiecte esențiale de siguranță pe care trebuie să le ai mereu în mașină

1. Trusă de prim ajutor

Indispensabilă în orice autoturism, trusa de prim ajutor te ajută să tratezi tăieturi, arsuri sau entorse minore. Specialiștii recomandă bandaje, șervețele antiseptice, pansamente sterile, leucoplast, foarfece și, bineînțeles, medicamente personale. Mai mult, un curs de prim-ajutor îți poate oferi siguranța că vei ști să acționezi corect în caz de nevoie, potrivit Bolde.

2. Cabluri de pornire (jumper cables)

O baterie descărcată îți poate strica ziua, dar cablurile de pornire te readuc rapid pe drum. Optează pentru cabluri rezistente, de 3–6 metri lungime, și învață regulile de conectare: roșu la plus, negru la minus.

3. Lanternă

Fie că trebuie să schimbi o roată sau să verifici portbagajul, o lanternă robustă și rezistentă la apă, cu baterii de rezervă, este esențială. Un model tip frontal (cu prindere pe cap) îți lasă mâinile libere pentru reparații.

4. Triunghi reflectorizant

Vizibilitatea salvează vieți. Montează triunghiul la aproximativ 30 de metri în spatele mașinii pentru a avertiza șoferii din spate. Compact și ușor, acesta nu ar trebui să lipsească din niciun portbagaj.

5. Roată de rezervă și cric

O pană devine o simplă pauză atunci când ai o roată de rezervă umflată corespunzător și un cric compatibil. Nu uita de cheie pentru roți și de un mic antrenament în schimbarea cauciucului acasă.

6. Unealtă multifuncțională

Un multitool cu cuțit, șurubelnițe și clește poate rezolva zeci de probleme mărunte. Mic, dar extrem de util, își găsește locul perfect în torpedou sau cotieră.

7. Extinctor auto

Incendiile auto pot apărea brusc. Un extinctor compact, special pentru mașini, poate preveni un dezastru. Verifică periodic manometrul și învață tehnica PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep).

8. Baterie externă pentru telefon

Telefonul este salvarea în situații de urgență, dar numai dacă are baterie. O baterie externă cu încărcare rapidă și capacitate mare asigură liniștea că vei putea suna după ajutor oricând.

9. Pătură

O pătură termică este ideală pentru nopțile reci, dar și pentru alte situații: verificarea mașinii pe sol umed, protecție pentru copii sau animale ori chiar improvizarea unui bandaj.

10. Apă și gustări neperisabile

Sticlele de apă și batoanele energizante îți oferă rezistență și calm în așteptarea ajutorului. Mai ales cu copii la drum, hidratarea și o gustare pot face diferența între liniște și agitație.

11. Hartă sau atlas rutier

GPS-ul poate ceda, dar harta tipărită nu. Oferă o privire de ansamblu asupra traseului și rămâne un backup de încredere atunci când tehnologia te lasă baltă.

12. Racletă și perie pentru zăpadă

Iarna, vizibilitatea este vitală. O racletă solidă și o perie pentru zăpadă te ajută să cureți rapid parbrizul și oglinzile, prevenind accidentele.

13. Chingă de tractare

Dacă rămâi blocat în noroi sau zăpadă, o chingă rezistentă poate face diferența. Alege un model robust, cu cârlige solide, și învață să o fixezi corect.

14. Mănuși de protecție

Pentru schimbarea roții, manipularea metalului fierbinte sau simpla protecție pe timp de iarnă, o pereche de mănuși rezistente îți protejează mâinile și îți oferă confort.

15. Bandă adezivă (duct tape)

Soluția rapidă pentru orice improvizație: de la fixarea unei oglinzi crăpate până la sigilarea temporară a unei fisuri. Mică, ieftină, dar extrem de utilă.