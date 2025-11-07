Avanpremiera viitoarei generații 208: Conceptul Polygon

Hatchback-ul subcompact inaugurează un limbaj de design complet nou, cu suprafețe fluide, plafon panoramic din sticlă, faruri compuse din trei dungi paralele și jante cu discuri aerodinamice.

Interiorul aduce o viziune futuristă asupra condusului, prin introducerea volanului pătrat „Hypersquare” și a unui habitaclu inundat de lumină, gândit să ofere o experiență vizuală unică.

Peugeot confirmă că sistemul de direcție va folosi tehnologia steer-by-wire, fără conexiune mecanică directă între volan și roți, semnalând o nouă etapă în inovația mărcii. Lansarea completă a conceptului Polygon este programată pentru 12 noiembrie 2025, iar designul său anticipează direcția estetică și tehnologică a noilor modele electrice Peugeot. Conceptul marchează un moment de tranziție major pentru marcă, definind viitorul mobilității în segmentul B.