Presiunea chinezească. Eficiență mare, viață scurtă

Chery, pentru mărcile Omoda şi Jaecco, a dezvoltat un propulsor ce îşi propune performanţe de top. Calea tehnică aleasă implică o rată de compresie uriaşă de 26:1, mult peste valorile obişnuite în motoarele pe benzină, care în mod normal sunt de la 8:1 la 14:1.

Sistemul de recirculare a gazelor de eşapament (EGR) foloseşte un procent imens de 35%, faţă de 5-15% în motoarele standard.

Deşi tehnologia este impresionantă la nivel teoretic, estimările sugerează că în viaţa reală motorul ar putea atinge doar 35.000-50.000 km, maximum 100.000 km într-un regim hibrid, înainte de apariţia unor probleme serioase de durabilitate.