Programul Rabla 2025. Scade valoarea voucherelor. Condiții de înscriere

Scopul programului rămâne încurajarea înlocuirii vehiculelor vechi, poluante, cu altele noi, prin subvenții acordate pe baza unor criterii clare. Acestea sunt reglementate prin Ordinul 2.369/2025 al Ministerului Mediului.

Condiții pentru înscrierea în program

Pentru a putea beneficia de finanțare, solicitanții trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România și să nu înregistreze datorii la bugetul local sau central. Nu se pot înscrie în program persoanele condamnate pentru infracțiuni de mediu.

Un autovehicul uzat trebuie predat la centru de colectare autorizat și radierea sa din circulație, proces esențial pentru eliminarea mașinilor vechi de pe drumuri.

Scade valoarea voucherelor

Principala noutate o reprezintă reducerea valorii voucherelor, în special pentru autovehiculele electrice, deși condițiile de eligibilitate rămân în mare parte nemodificate.

Valoarea ecotichetelor variază în funcție de tipul vehiculului: 10.000 de lei pentru autoturisme cu motor termic sau motociclete noi, 12.000 de lei pentru hibride, 15.000 de lei pentru plug-in hibride sau motociclete electrice și 18.500 de lei pentru mașinile complet electrice sau pe hidrogen.

Față de edițiile precedente, voucherul pentru vehiculele electrice a fost redus la jumătate, însă autoritățile susțin că valoarea este suficientă pentru a menține atractivitatea programului.

Procedura de înscriere

Programul a început prin validarea producătorilor auto, iar înscrierile pentru persoanele fizice se vor face online, prin completarea unei cereri și atașarea documentelor aferente.

Reducerea se aplică direct la dealer, fără taxe suplimentare pentru beneficiari, însă bugetul este limitat și fondurile se pot epuiza rapid, motiv pentru care înscrierea trebuie făcută rapid, potrivit stiripesurse.ro.